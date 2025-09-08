Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 19:32
Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
Donald Trump Foto: Captură video/X/@WhiteHouse

O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanță la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzații de viol.

În acest proces civil, președintele american a fost condamnat în ianuarie 2024 de un juriu popular, care l-a considerat vinovat de defăimarea fostei editorialiste a revistei „Elle” după ce aceasta l-a acuzat de viol în anii 1990.

Juriul a recunoscut intenția lui Donald Trump de a-i „aduce prejudicii” lui Elizabeth Jean Carroll.

Luni, Curtea de Apel a celui de-al doilea circuit al SUA din Manhattan a respins argumentul lui Trump potrivit căruia verdictul din ianuarie 2024 ar trebui anulat, deoarece el merita imunitate prezidențială în procesul intentat de Carroll.

„Despăgubirile acordate în mod corespunzător de juriu au fost rezonabile, având în vedere faptele extraordinare și grave ale acestui caz”, a scris un complet format din trei judecători într-o opinie unanimă.

Pe 13 iunie, Curtea de Apel a confirmat un verdict separat al juriului din mai 2023, care i-a acordat lui Carroll 5 milioane de dolari despăgubiri împotriva lui Trump pentru calomnie și agresiune sexuală.

Elizabeth Jean Carroll, în vârstă de 81 de ani, fostă editorialistă a revistei „Elle”, l-a acuzat pe Trump că a agresat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman. Trump a negat inițial acuzația ei, în iunie 2019, spunând unui reporter că E. Jean Carroll „nu era genul lui” și că inventase povestea pentru a-și vinde memoriile „What Do We Need Men For?” (De ce avem nevoie de bărbați?). El a repetat în esență comentariile sale dintr-o postare pe Truth Social din octombrie 2022, ceea ce a dus la verdictul de 5 milioane de dolari, deși juriul nu a constatat că Trump a violat-o pe Carroll.

Despăgubirea de 83,3 milioane de dolari a cuprins 18,3 milioane de dolari pentru prejudiciul emoțional și de reputație și 65 de milioane de dolari daune punitive.

În ultimul său apel, Trump a susținut că decizia Curții Supreme a SUA din iulie 2024, care îi acorda imunitate penală substanțială, îl proteja și de răspunderea în cazul civil intentat de Carroll. El a susținut că a vorbit despre Carroll în 2019 în calitate de președinte și că neacordarea imunității i-ar putea submina independența puterii executive.

Trump a mai spus că judecătorul districtual american Lewis Kaplan, care a supervizat ambele procese, a comis și alte greșeli, inclusiv eliminarea mărturiei sale că, vorbind despre Carroll, a vrut doar să se apere pe sine, pe familia sa „și, sincer, președinția”.

În iunie, Carroll a lansat o altă carte de memorii, „Not My Type: One Woman vs. a President” (Nu e genul meu: o femeie împotriva unui președinte), despre bătăliile sale juridice împotriva lui Trump.

