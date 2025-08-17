Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină

Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud și Ohio au anunțat sâmbătă trimiterea a sute de soldați ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., la solicitarea administrației președintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraș afectat de criminalitate și lipsă de siguranță, transmite Reuters.

Decizia vine după ce administrația Trump a negociat cu autoritățile locale păstrarea șefei poliției din D.C., Pamela Smith, în funcție, în urma unui proces intentat de procurorul general al districtului pentru a bloca preluarea controlului poliției de către guvernul federal.

Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a anunțat trimiterea a 300–400 de militari, împreună cu echipamente și instruire specializată. Carolina de Sud va disloca 200 de trupe, iar Ohio, 150 de polițiști militari. Primarul capitalei, Muriel Bowser, a criticat decizia.

Garda Națională, subordonată președintelui Donald Trump

Garda Națională, structură ce răspunde în mod normal de guvernatorii statelor, este subordonată direct președintelui în Districtul Columbia. Oficialii de la Casa Albă au precizat că trupele desfășurate la Washington au rol de patrulare și descurajare, iar în perioada următoare ar putea primi ordin să fie înarmate.

Trump a sugerat că ar putea lua măsuri similare și în alte orașe conduse de membri ai Partidului Democrat, pe modelul intervenției din iunie, când a trimis trupe în Los Angeles împotriva voinței guvernatorului Californiei. O instanță federală urmează să decidă dacă această acțiune a fost legală.

