Miercuri, 13 August 2025
SUA înregistrează o nouă creștere majoră a deficitului. Nici măcar tarifele vamale impuse de Trump nu au reușit să echilibreze bugetul
Deficitul bugetar al SUA a crescut în iulie la 291 miliarde de dolari, cu aproape 20% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut, pe fondul cheltuielilor guvernamentale record care au depășit creșterea veniturilor, în pofida încasărilor suplimentare generate de tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump.

Creșterea s-a produs în pofida încasărilor de 21 miliarde de dolari ale veniturilor din taxe vamale, rezultat al tarifelor impuse de președintele Donald Trump, deoarece cheltuielile guvernamentale au crescut mai rapid decât încasările. În iulie, veniturile totale au fost de 338 miliarde de dolari (+2% față de anul trecut), iar cheltuielile au atins 630 miliarde de dolari (+10%), un nivel record pentru această lună.

Ajustând pentru numărul mai mic de zile lucrătoare comparativ cu 2024, deficitul ar fi fost de aproximativ 271 miliarde de dolari.

Încasările brute din tarife vamale au urcat la circa 28 miliarde de dolari, față de 8 miliarde în urmă cu un an, datorită majorării ratelor tarifare.

Pentru primele 10 luni ale anului fiscal, deficitul total a ajuns la 1.629 trilioane de dolari, cu 7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul unui avans de 6% al veniturilor și de 7% al cheltuielilor, ambele la niveluri record pentru intervalul respectiv.

