Măsura drastică luată în considerare de Trump față de proprii cetățeni. Declarația îngrijorătoare făcută după problemele legale privind desfășurarea Gărzii Naționale VIDEO

Președintele Donald Trump a declarat luni, 6 octombrie, că ia în considerare invocarea Legii Insurecției pentru a justifica desfășurarea trupelor federale în Portland, Oregon, după ce o instanță federală i-a blocat temporar eforturile de a trimite forțele Gărzii Naționale în oraș.

Vorbind din Biroul Oval, Trump a spus că „Portlandul este în flăcări” și a comparat protestele în curs de desfășurare de acolo cu o „insurecție”, a relatat The Hill.

El a sugerat că ar putea folosi Legea Insurecției din 1807, care permite președinților să desfășoare armata pe plan intern, dacă oficialii locali și statali continuă să se opună implicării federale.

„Portlandul este în flăcări de ani de zile”, a spus Trump. „Dacă oamenii ar fi uciși, iar instanțele ne-ar ține în frâu sau guvernatorii sau primarii ne-ar ține în frâu, sigur, aș face asta. Adică vreau să mă asigur că oamenii nu sunt uciși.”

„Și apoi ai o judecătoare care și-a pierdut calea și încearcă să se prefacă că nu există nicio problemă”, a mai spus Trump.

Legea Insurecției din 1807 este o lege federală care permite președintelui să desfășoare la nivel național armata americană sau să federalizeze trupele Gărzii Naționale de stat pentru a înăbuși ceea ce președintele consideră o insurecție împotriva Statelor Unite.

Luni mai devreme, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a declarat că administrația se confruntă cu o „insurecție legală” și că hotărârile care înăbușă agenda Casei Albe echivalează cu „o insurecție împotriva legilor și Constituției Statelor Unite”.

„Avem nevoie de tribunale districtuale în această țară care se consideră a fi sub lege și Constituție și nu își pot asuma puteri care sunt rezervate exclusiv președintelui”, a adăugat Miller.

Trump a cochetat cu invocarea Legii Insurecției înainte. În timpul campaniei din 2024, el a declarat că va folosi legea pentru a suprima tulburările. Iar la sfârșitul primului său mandat, unii dintre susținătorii săi l-au îndemnat să invoce legea pentru a încerca să se mențină la putere după înfrângerea în fața fostului președinte Joe Biden.

