Donald Trump se laudă că tarifele comerciale pe care le-a impus „au adus pacea în lume.” „Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:50
123 citiri
Donald Trump se laudă că tarifele comerciale pe care le-a impus „au adus pacea în lume.” „Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem”
Trump FOTO: White House

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a apărat politica comercială şi a asigurat că tarifele pe care le-a impus unor ţări şi teritorii "au adus pacea în lume".

„A avea capacitatea de a gestiona comerţul şi de a folosi tarifele pentru a transmite clar punctul de vedere a adus pacea în lume. Tarifele au adus pacea în lume", a declarat preşedintele Trump într-un interviu telefonic pentru postul Fox News, în care a informat despre acordul dintre Israel şi Hamas privitor la războiul din Fâşia Gaza.

Liderul american a fost întrebat despre "eforturile sale de a aduce pacea în lume" şi despre relaţiile sale cu ţările arabe care au condus la acest acord şi a subliniat rolul politicii sale comerciale în obţinerea acestuia.

„Nu doar aici, ci şi în multe alte acorduri. Am încheiat şapte acorduri de pace, în care ţările s-au luptat, în multe cazuri, timp de 30 sau 31 de ani, 135 sau 137 de ani, şi în care milioane de persoane au fost ucise. Am obţinut pacea şi am făcut-o, nu în toate cazurile, dar probabil în cel puţin cinci din cele şapte pe care le-am încheiat până acum, prin comerţ", a adăugat preşedintele SUA.

Donald Trump susţine, de obicei, că a pus capăt la şapte conflicte internaţionale: Cambodgia-Thailanda, Kosovo-Serbia, Republica Democrată Congo-Rwanda, Pakistan-India, Israel-Iran, Egipt-Etiopia şi Armenia-Azerbaidjan.

În cadrul interviului acordat, liderul de la Casa Albă şi-a apărat viziunea sa comercială strictă ca parte a politicii externe şi a diplomaţiei sale pentru a încheia acorduri cu alte ţări şi pentru a pune capăt conflictelor.

„Nu vom trata cu persoane care se ceartă. Nu vom face afaceri şi le vom impune tarife. Nu le vom permite să facă comerţ în Statele Unite. Le vom impune tarife", a comentat el.

„Mult mai important chiar decât banii pe care îi obţinem, care sunt esenţialmente miliarde de dolari, ceea ce este mult mai important este că tarifele îţi oferă o cale extraordinară spre pace şi salvarea a milioane de vieţi, pur şi simplu milioane şi milioane", a încheiat preşedintele american.

De când a început războiul său comercial, preşedintele Donald Trump a semnat acorduri comerciale cu câteva ţări precum Regatul Unit, Coreea de Sud, Cambodgia, Thailanda sau Uniunea European, aminteşte EFE.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, se întâlnește astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Ministra de Externe, Oana Țoiu, se întâlnește astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, face miercuri, 8 octombrie, o vizită oficială la Washington D.C., marcând primul contact la nivel de miniștri între România și Statele Unite....
SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump
SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump
În contextul reducerilor bugetare drastice, UNHCR a fost nevoită să elimine aproape 5.000 de locuri de muncă, atrage atenția Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. El...
#Donald Trump, #SUA, #tarife comert SUA, #pace , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
  2. Donald Trump se laudă că tarifele comerciale pe care le-a impus „au adus pacea în lume.” „Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem”
  3. Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat
  4. Cât plătește România pentru salariile bugetarilor într-un an. Dezvăluirile premierului Ilie Bolojan
  5. Avertismentul celui mai important bancher al SUA: „Se vorbește mult despre stocarea de criptomonede. Ar trebui să stocăm gloanțe“
  6. Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”
  7. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
  8. Tadjikistanul, somat de Curtea Penală Internațională să-l aresteze pe Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare pentru crime de război în Ucraina VIDEO
  9. Raportul ANM, după ciclonul Barbara. Harta cu zonele care au înregistrat recorduri de ploaie FOTO
  10. Ce spune Departamentul de Stat al SUA despre întâlnirea Marco Rubio-Oana Țoiu. "Secretarul de Stat a recunoscut..."