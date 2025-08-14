Donald Trump l-a sunat pe fostul secretar general NATO, Jens Stoltenberg, pentru a vorbi despre Premiul Nobel

Când președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanțe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.

„Din senin, în timp ce ministrul de finanțe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a relatat Dagens Naeringsliv, citând surse anonime. „Voia Premiul Nobel și să discute despre tarife”, a precizat ziarul.

Casa Albă, Ministerul de Finanțe al Norvegiei și Comitetul Nobel norvegian nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

Mai multe țări, printre care Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump la Nobelul pentru Pace invocând negocierea unor acorduri de pace sau a unor armistiții, iar șeful Casei Albe a declarat că merită distincția acordată de Norvegia, pe care au primit-o și patru predecesori ai săi la Casa Albă.

Cu sute de candidați nominalizați în fiecare an, laureații sunt aleși de Comitetul Nobel norvegian, ai cărui cinci membri sunt numiți de parlamentul norvegian, conform voinței industriașului suedez din secolul al XIX-lea, Alfred Nobel.

Ads

Anunțul câștigătorului de anul acesta va fi făcut în octombrie, la Oslo.

Ziarul norvegian susține că nu este prima dată când Trump aduce în discuție premiul în conversațiile sale cu Stoltenberg, fost secretar general al NATO.

Publicația l-a citat pe Stoltenberg spunând că apelul a avut scopul de a discuta despre tarifele comerciale și cooperarea economică înainte de o convorbire telefonică a lui Trump cu premierul norvegian Jonas Stoere. Întrebat dacă Trump a adus în discuție premiul Nobel, Stoltenberg a răspuns: „Nu voi intra în detalii cu privire la conținutul conversației”. Mai mulți oficiali ai Casei Albe, printre care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, au participat la convorbire, a mai spus Stoltenberg.

Casa Albă a anunțat pe 31 iulie o taxă de 15% asupra importurilor din Norvegia, la fel ca în cazul Uniunii Europene. Norvegia este stat NATO, dar nu și al Uniunii Europene, cu care are însă relații speciale.

Stoltenberg a declarat miercuri că Norvegia și Statele Unite poartă în continuare negocieri cu privire la tarifele vamale.

Ads