Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat

Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 15:25
1852 citiri
Trump a făcut o eroare istorică în confruntarea cu Putin, apreciază un expert FOTO: Hepta
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.
„Cred cu un grad ridicat de certitudine că îl avem în custodie,” a spus Trump într-o apariție la Fox News.
Potrivit BBC, el a declarat că a auzit că suspectul se află în arest „cu cinci minute înainte să intru” în emisiunea de televiziune.
Trump a menționat că cineva „foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” și a spus că acest lucru va fi anunțat ulterior vineri.
El a indicat că persoana a fost găsită prin intermediul unui preot, care, la rândul său, l-a implicat pe tatăl persoanei respective.
„A fost un preot, iar preotul a apelat la un prieten – un preot implicat în aplicarea legii, de altfel, iar prietenul său bun este un mare ofițer federal al SUA, și de acolo s-a continuat, apoi tatăl a fost implicat,” a spus el.
Președintele a refuzat să spună dacă tatăl era conștient de presupusa infracțiune a fiului său.
De asemenea, a adăugat: „Avem persoana pe care o credem a fi cea pe care o căutăm, aceasta a mers la sediul poliției și acum este acolo.”
Totuși, a precizat că această informație poate „suporta modificări.”
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.
„Cred cu un grad...
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk.
Ceremonia...
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei....
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai...
“ După ce un... Vezi tot