Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 15:25
Trump a făcut o eroare istorică în confruntarea cu Putin, apreciază un expert FOTO: Hepta

Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.

„Cred cu un grad ridicat de certitudine că îl avem în custodie,” a spus Trump într-o apariție la Fox News.

Potrivit BBC, el a declarat că a auzit că suspectul se află în arest „cu cinci minute înainte să intru” în emisiunea de televiziune.

Trump a menționat că cineva „foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” și a spus că acest lucru va fi anunțat ulterior vineri.

El a indicat că persoana a fost găsită prin intermediul unui preot, care, la rândul său, l-a implicat pe tatăl persoanei respective.

„A fost un preot, iar preotul a apelat la un prieten – un preot implicat în aplicarea legii, de altfel, iar prietenul său bun este un mare ofițer federal al SUA, și de acolo s-a continuat, apoi tatăl a fost implicat,” a spus el.

Președintele a refuzat să spună dacă tatăl era conștient de presupusa infracțiune a fiului său.

De asemenea, a adăugat: „Avem persoana pe care o credem a fi cea pe care o căutăm, aceasta a mers la sediul poliției și acum este acolo.”

Totuși, a precizat că această informație poate „suporta modificări.”

