Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:52
199 citiri
Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcţia de primar al oraşului New York, îndemnând alegătorii să nu îl voteze pe candidatul de stânga Zohran Mamdani, potrivit BBC.

Potrivit sondajelor de opinie, Mamdani este în fața lui Cuomo.

”Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să-l votaţi şi să speraţi că va face o treabă fantastică”, a scris Trump luni seara, 3 noiembrie, pe Truth Social. „El este capabil de asta, Mamdani nu!”

Susţinerea timidă a fostului guvernator al New York-ului vine în ajunul alegerilor, care sunt urmărite cu mare interes.

Duminică, preşedintele a declarat că ar fi reticent să trimită fonduri federale oraşului său natal, New York, dacă Mamdani ar fi ales. „Va fi dificil pentru mine, în calitate de preşedinte, să acord sume mari de bani oraşului New York, deoarece dacă un comunist conduce New York-ul, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo”, a declarat Trump într-un interviu televizat.

Sondajele de opinie indică faptul că Mamdani, candidatul democrat, este în faţa lui Cuomo, care candidează ca independent. Candidatul republican, Curtis Sliwa, se află în urma lor. Trump, de asemenea republican, a refuzat să-l susţină pe Sliwa în postarea sa, spunând că „un vot pentru Curtis Sliwa... este un vot pentru Mamdani”.

În ceea ce priveşte finanţarea federală, preşedintele a adăugat că „este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar”, dacă Mamdani va fi ales.

Administraţia Trump a încercat în repetate rânduri să reducă subvenţiile şi finanţarea federală pentru proiecte situate în principal în zone conduse de democraţi. Oraşul New York a primit 7,4 miliarde de dolari (5,7 miliarde de lire sterline) în finanţare federală în acest an fiscal.

Obama se dezice de atitudinea discretă și susține un candidat democrat. L-a sunat și s-a oferit să îl consilieze. „Campania ta a fost impresionantă”
Obama se dezice de atitudinea discretă și susține un candidat democrat. L-a sunat și s-a oferit să îl consilieze. „Campania ta a fost impresionantă”
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă, 1 noiembrie, pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist-democratic la Primăria New York-ului, şi s-a oferit...
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite ANALIZĂ
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite ANALIZĂ
Președintele american Donald Trump se simte tot mai confortabil în exercițiul puterii — o putere pe care o acumulează neîncetat pe plan intern și o folosește fără ezitare pe scena...
#Donald Trump, #Andrew Cuomo, #primarie new york, #zohran mamdani, #finantare, #Comunisti, #democrati SUA , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
Adevarul.ro
Cum se apara jandarmul care a dat amenda de la Colectiv: "Domnul Raduna ne-a sfidat / Sotia a fost cautata la munca"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO
  2. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide pentru 12 ore. Rute alternative și recomandări pentru șoferi
  3. Cancelarul german Friedrich Merz trimite refugiații acasă. "Războiul s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania, putem începe repatrierile"
  4. Traficul aerian suspendat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Pilotul unui avion a fost luat de medici în stare de inconștiență
  5. Românul prins sub turnul prăbușit din Roma a murit. Georgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj
  6. Putin luat prin surprindere de Kiev, premieră în ultimii 4 ani: Turnură dramatică a loviturilor Ucrainei în Rusia VIDEO
  7. Descoperire misterioasă a NASA, acolo unde niciun om nu a ajuns vreodată: ”Zidul de foc” de 50.000 de grade C VIDEO
  8. Putin alarmat de ascensiunea unei țări: Devine cea mai puternică forță militară din Europa, cu 377 de miliarde euro puse pe masă
  9. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile aflate sub Cod galben
  10. Moscova ironizează prăbușirea turnului din Roma, sub ruinele căruia e prins un român. Ambasadorul rus, convocat la Ministerul italian de Externe