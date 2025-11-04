Trump îl susține pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar al oraşului New York. „Va fi dificil să acord sume mari de bani dacă un comunist conduce New York-ul” VIDEO

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcţia de primar al oraşului New York, îndemnând alegătorii să nu îl voteze pe candidatul de stânga Zohran Mamdani, potrivit BBC.

Potrivit sondajelor de opinie, Mamdani este în fața lui Cuomo.

”Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să-l votaţi şi să speraţi că va face o treabă fantastică”, a scris Trump luni seara, 3 noiembrie, pe Truth Social. „El este capabil de asta, Mamdani nu!”

Susţinerea timidă a fostului guvernator al New York-ului vine în ajunul alegerilor, care sunt urmărite cu mare interes.

Duminică, preşedintele a declarat că ar fi reticent să trimită fonduri federale oraşului său natal, New York, dacă Mamdani ar fi ales. „Va fi dificil pentru mine, în calitate de preşedinte, să acord sume mari de bani oraşului New York, deoarece dacă un comunist conduce New York-ul, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo”, a declarat Trump într-un interviu televizat.

Sondajele de opinie indică faptul că Mamdani, candidatul democrat, este în faţa lui Cuomo, care candidează ca independent. Candidatul republican, Curtis Sliwa, se află în urma lor. Trump, de asemenea republican, a refuzat să-l susţină pe Sliwa în postarea sa, spunând că „un vot pentru Curtis Sliwa... este un vot pentru Mamdani”.

În ceea ce priveşte finanţarea federală, preşedintele a adăugat că „este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar”, dacă Mamdani va fi ales.

🚨 BREAKING: President Trump just called on New Yorkers to vote for ANDREW CUOMO over Uganda communist Zohran Mamdani in tomorrow’s Mayoral election “It is my obligation to run the Nation, and it is my strong conviction that New York City will be a Complete and Total Economic… pic.twitter.com/UhYNQ0ie7G — Nick Sortor (@nicksortor) November 3, 2025

Administraţia Trump a încercat în repetate rânduri să reducă subvenţiile şi finanţarea federală pentru proiecte situate în principal în zone conduse de democraţi. Oraşul New York a primit 7,4 miliarde de dolari (5,7 miliarde de lire sterline) în finanţare federală în acest an fiscal.

