Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații

Statele Unite urmează să taie ajutoare internaţionale în valoare de 4,9 miliarde de dolari, anunţă vineri Casa Albă, o măsură căreia i se opun democraţii şi care creşte puternic probabilitatea paraliziei statului federal în septembrie, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump ”va pune întotdeauna AMERICA PE PRIMUL LOC”, a scris pe X Biroul Bugetului Casei Albe (OMB), postând o scrisoare prin care notifică Congresul cu privire la aceste tăieri anunţate.

Democraţii avertizau recent că orice intenție de a reveni asupra fondurilor deja aprobate de către Congres va reduce posibilităţile de a negocia cu ei în vederea unei evitări a paraliziei bugetare – faimosul „shutdown” – înaintea termenului de la 30 septembrie.

Congresul are termen, până la această dată, să adopte un buget, chiar şi temporar. Altfel, sute de mii de funcţionari vor trece în şomaj tehnic, fără plată. Traficul aerian va fi perturbat, dar şi plata anumitor ajutoare alimentare acordate familiilor sărace va fi afectată, printre alte consecinţe.

Într-un apel cu presa, un reprezentant al Casei Albe a dezminţit însă că Guvernul vrea un „shutdown” şi a spus că democraţii vor fi de vină în cazul unei paralizii bugetare.

Donald Trump a evitat în ultimul moment un „shutdown” în martie, cu susţinerea fără tragere de inimă a senatorilor democraţi.

Retragerea acestor aleşi din opoziţie a provocat un scandal aprig în rândul democraţilor şi susţinătorilor lor, care i-au acuzat că nu i se opun suficient de ferm miliardarului republican.

Constituţia americană prevede că numai Congresul deţine puterea de a aloca fonduri publice federale. În vederea validării acestei noi tăieri bugetare, Donald Trump este necesar să obţină aprobarea celor două Camere ale Congresului, în care republicanii sunt majoritari.

Însă această cerere de tăiere intervine atât de târziu în anul fiscal, încât Congresul ar putea să nu aibă timp să se pronunţe prin vot asupra textului înaintea expirării fondurilor, la 30 septembrie.

Casa Albă consideră că lipsa acestei aprobări ar elibera Guvernul de obligaţia legală de a cheltui aceste fonduri.

Aceasta este o ”manevră ilegală”, denunţă liderul minorităţii democrate în Senat Chuck Schumer, care atacă dorința lui Donald Trump ”de a ocoli Congresul”.

Marea majoritate a tăierilor – 3,2 miliarde de dolari – privesc fonduri alocate Agenţiei americane pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), potrivit unor documente judiciare pe care AFP scrie că le-a consultat, care confirmă dezvăluiri ale tabloidului New York Post.

După ce s-a întors la Casa Albă, Donald Trump a ”îngheţat” ajutoare internaţionale în valoare de miliarde de dolari şi a desfiinţat în mod oficial USAID – în prezent absorbită în Departamentul de Stat, însărcinat cu diplomaţia americană.

USAID – cea mai importantă agenţie umanitară la nivel mondial – era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări.

În iulie, un studiu internaţional dezvăluia că prăbuşirea finanţărilor americane dedicate ajutorului internaţional ar putea antrena peste 14 milioane de morţi suplimentare – până în 2030 – în rândul celor mai vulnerabili, dintre care o treime sunt copii.

Aproximativ 838 de milioane de dolari, destinate unor misiuni de menţinere a păcii sunt de asemenea vizate de tăierile cerute de către Donald Trump.

”Acest lucru ne va face situaţia bugetară sau de lichidităţi şi mai dificilă”, a reacţionat, într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Stephane Dujarric.

