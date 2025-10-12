„Războiul” tarifelor vamale dintre Donald Trump și China, dublat de unul al schimburilor de replici. „Președintele Xi a avut un moment nefericit, nu dorește o criză economică”

Donald Trump, președintele SUA, a avur o nouă reacție duminică, 12 octombrie, după ce Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului va pune în aplicare amenințarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezești.

Trump a transmis pe Truth Social că președintele Chinei „a avut un moment nefericit”.

„Nu vă faceți griji pentru China, totul va fi bine! Președintele Xi, foarte respectat, a avut doar un moment nefericit. El nu dorește o criză economică pentru țara sa, și nici eu nu doresc asta. Statele Unite ale Americii doresc să ajute China, nu să-i facă rău!!!”, a transmis Donald Trump.

Beijingul a promis că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă președintele american Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezești, relatează CNN.

Cea mai recentă amenințare a lui Trump a venit după ce China a impus o serie de restricții la exportul de minerale rare săptămâna trecută. Tensiunile în creștere amenință să compromită progresele înregistrate în ultimele luni în negocierile comerciale.

„Recurgerea la amenințări cu tarife ridicate nu este modalitatea corectă de a interacționa cu China”, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, în primul comentariu al Beijingului după amenințarea lui Trump.

„Dacă SUA persistă în a acționa unilateral, China va lua cu hotărâre măsurile corespunzătoare pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „Poziția noastră cu privire la un război tarifar rămâne consecventă – nu dorim unul, dar nici nu ne temem de unul”, a punctat oficialul.

Escaladarea rapidă a tensiunilor comerciale între cele două mari economii ale lumii a dus la scăderea burselor, neliniștind investitorii și industriile și alimentând temerile că s-ar putea repeta războiul tarifar din primăvară, când taxele asupra importurilor chinezești și americane au crescut la 145% și, respectiv, 120%.

De asemenea, aceasta adaugă o nouă incertitudine în negocierile comerciale în curs între cele două țări. Trump și liderul chinez Xi Jinping urmau să aibă o întâlnire foarte așteptată în Coreea de Sud peste două săptămâni, dar Trump, invocând problema pământurilor rare, a pus sub semnul întrebării desfășurarea acestei întâlniri.

Beijingul nu dă însă semne că va renunța, purtătorul de cuvânt al ministerului îndemnând Washingtonul să „corecteze prompt abordarea sa greșită” și să „păstreze progresele obținute cu greu în negocieri”.

Ministerul Comerțului a descris noile reguli în domeniul pământurilor rare ca fiind o „mișcare legitimă” și a dat vina pe Washington pentru ultima escaladare, indicând introducerea de către administrația Trump a unei serii de noi măsuri restrictive împotriva Chinei în termen de două săptămâni de la ultima rundă de negocieri comerciale de la Madrid, în septembrie. De atunci, Washingtonul a adăugat mai multe firme chineze pe lista sa de control al exporturilor, extinzând controalele pentru a acoperi filialele companiilor listate și impunând taxe portuare speciale pentru navele chineze.

„Acțiunile SUA au prejudiciat grav interesele Chinei și au subminat atmosfera negocierilor economice și comerciale bilaterale. China se opune ferm acestor măsuri”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Noile controale radicale asupra pământurilor rare anunțate de Beijing includ o listă extinsă de minerale restricționate și restricții extinse care vizează tehnologiile de producție și utilizarea acestora în străinătate, inclusiv pentru aplicații militare și semiconductoare. Se preconizează că acest lucru va exercita o presiune semnificativă asupra industriilor globale și lanțurilor de aprovizionare tehnologice care se bazează pe aceste minerale pentru a produce totul, de la electronice de uz cotidian, semiconductoare și automobile până la avioane de vânătoare.

Pe Truth Social, Trump a descris măsura „surprinzătoare” a Chinei ca fiind „extrem de ostilă” și o „rușine morală în relațiile cu alte țări”.

Însă experții au afirmat că măsurile luate de Beijing reflectă în mare măsură restricțiile impuse de Washington asupra semiconductorilor de-a lungul anilor, care limitează exportul de cipuri sau echipamente de fabricare a cipurilor către China — fie din SUA, fie dintr-o țară terță în care au fost fabricate cu tehnologie americană.

Ministerul Comerțului din China a declarat că reacția Washingtonului la noile sale reguli pentru pământurile rare demonstrează „standardele duble” ale acestuia.

„De mult timp, Statele Unite au exagerat conceptul de securitate națională și au abuzat de controlele la export, adoptând măsuri discriminatorii împotriva Chinei și impunând restricții unilaterale de „jurisdicție cu braț lung” asupra unei game largi de produse”, a declarat purtătorul de cuvânt. Lista de control a exporturilor din SUA cuprinde peste 3.000 de articole, comparativ cu puțin peste 900 pe lista Chinei, au adăugat ei.

Beijingul a criticat de mult timp Washingtonul pentru că exercită controlul dincolo de granițele sale prin reguli de export care interzic companiilor din țări terțe să furnizeze Chinei cipuri fabricate cu tehnologie americană. Dar mișcarea Chinei din această săptămână a semnalat o schimbare în strategia sa, prin adoptarea unor tactici similare.

