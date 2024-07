Ce se știe despre atacatorul care a tras asupra lui Trump. FBI califică împușcăturile drept o tentativă de asasinat VIDEO

FBI a calificat împuşcăturile de la mitingul fostului preşedinte Donald Trump de sâmbătă seara, 13 iulie, drept o tentativă de asasinat, relatează CNN.

Numele suspectului va fi anunțat în următoarele ore.

"În această seară, am avut ceea ce numim o tentativă de asasinat împotriva fostului nostru preşedinte Donald Trump. Este încă o scenă a crimei activă", a declarat Kevin Rojek, agentul special responsabil al biroului FBI din Pittsburgh, în cadrul unei conferinţe de presă în Butler, Pennsylvania.

The head of the Secret Service and the leader of this security detail should resign https://t.co/ihlEC5NP1w

El a declarat că autorităţile "lucrează neîncetat pentru a încerca să identifice persoana care a făcut acest lucru şi orice motive care stau la baza acestei acţiuni" şi a cerut publicului să transmită orice informaţii care ar putea ajuta.

FBI a desfăşurat agenţi de investigaţie, echipe pentru studierea probelor şi alt personal din întreaga ţară, a spus el.

Toate cele trei victime ale mitingului - două care au fost rănite şi una care a fost ucisă - sunt bărbaţi adulţi, au transmis forţele de ordine.

Presupusul atacator nu avea act de identitate asupra sa, iar numele său ar urma să fie anunţat în câteva ore.

Kevin Rojek a declarat că FBI lucrează la identificarea atacatorului prin "confirmări biometrice", deoarece suspectul nu avea asupra sa niciun act de identitate.

"Ne uităm la fotografii chiar acum şi încercăm să îi verificăm ADN-ul şi să obţinem confirmarea biometrică", a spus el.

Când a fost întrebat dacă autorităţile ştiu ce fel de armă a fost folosită sau câte focuri de armă au fost trase, Rojek a spus că autorităţile nu au aceste informaţii. Locotenent-colonelul George Bivens de la Poliţia de Stat din Pennsylvania a continuat spunând că oficialii au "o idee bună despre ce armă a fost", dar că aceasta face încă parte din anchetă.

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ