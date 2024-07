Cele trei victime de la mitingul unde a fost atacat Trump: Două persoane au fost rănite grav și una ucisă FOTO

Împuşcăturile care au avut loc la mitingul fostului preşedinte Donald Trump sâmbătă după-amiază, 13 iulie, s-au soldat cu moartea unui participant şi rănirea gravă a altor doi.

Atacatorul a fost de asemenea ucis de agenţii Secret Service, relatează CNN.

Someone lost his life. Donald Trump survived, but the assassination attempt had more than one victim.

This is no longer just an attempt. pic.twitter.com/QEvcSHxOF3