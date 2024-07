Reacția liderilor mondiali după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. „Este inacceptabil” FOTO/VIDEO

Comunitatea internaţională a condamnat tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump în timpul unui eveniment de campanie în Pennsylvania, în care fostul preşedinte american a fost împuşcat în ureche, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat împuşcăturile, descriindu-le drept un act de violenţă politică.

Şefi de stat şi de guvern şi-au exprimat, de asemenea, emoţia în urma incidentului, denunţând violenţa politică şi dorindu-i lui Donald Trump o recuperare rapidă.

INSANE: THE HEAD TILT THAT SAVED US FROM CIVIL WAR

This slow-motion video shows Donald Trump just barely tilting his head mere milliseconds before the shot was fired.

God Bless America 🇺🇸 pic.twitter.com/M69tiK7Lr5