Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:18
117 citiri
Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura
Trump vrea să facă ordine în statele americane FOTO: Hepta

Donald Trump a anunțat crearea unei „Forțe de intervenție pentru siguranța orașului Memphis”, ce va implica desfășurarea Gărzii Naționale și a mai multor agenții federale, în cadrul strategiei sale de combatere a criminalității urbane. Măsura, contestată de autoritățile locale, marchează prima intervenție de acest tip într-un stat republican.

După ce s-a concentrat mai întâi pe Chicago – și apoi a dat înapoi –, Trump a declarat că va trimite o forță de intervenție similară în Windy City, în ciuda opoziției ferme a democraților, inclusiv a primarului orașului, Brandon Johnson, și a guvernatorului Illinois, JB Pritzker.

Măsura de înființare a forței de intervenție în Memphis va reflecta eforturile sporite de aplicare a legii pe care guvernul federal le-a supravegheat în Washington, DC. Garda Națională și forțele de ordine din mai multe agenții federale vor fi trimise la Memphis, inclusiv FBI, ATF, DEA, ICE și Homeland Security, a declarat Trump.

„Este foarte important, din cauza criminalității care există nu numai în Memphis, ci în multe orașe”, a declarat Trump luni, din Biroul Oval.

Primarul din Memphis contestă măsura

Alături de guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, el a semnat un memorandum prezidențial prin care a creat grupul de lucru, afirmând că „va fi o replică a eforturilor noastre extraordinar de succes de aici și veți vedea că este în mare parte același lucru”.

În declarația dată pentru CNN, primarul din Memphis, Paul Young, a spus sâmbătă că „nu este mulțumit” de venirea Gărzii Naționale, dar caută modalități de a investi în combaterea criminalității din oraș.

Desfășurarea trupelor face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a-și extinde la nivel național campania împotriva criminalității și ar marca prima astfel de inițiativă într-un stat republican, într-un moment în care președintele se confruntă cu o atenție sporită pentru faptul că vizează orașele conduse de democrați.

Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
Încă un oraș unde Trump trimite Garda Națională pentru a combate criminalitatea. Primarul este ”fericit” VIDEO
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri, 12 septembrie, că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare...
În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
#Donald Trump, #Garda Nationala, #memphis, #masura, #ordine publica , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare in comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA și Marea Britanie vor semna acorduri de miliarde pentru energie nucleară. Trump, așteptat la Londra, anunță "o epocă de aur" a atomului
  2. Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura
  3. În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
  4. Cum ar trebui să arate planul de țară al României. Un economist, un politolog, un jurist, un medic și un specialist în comunicare au răspuns: „Nicușor Dan are pârghiile”
  5. Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
  6. Mesaje creștine misterioase descoperite într-un oraș din Biblie: Dezvăluie secrete din Cartea Apocalipsei VIDEO
  7. Lovitură după întâlnirile din Alaska și China: Putin a luat cadoul lui Trump și face următorul pas surpriză
  8. Londra a dezvăluit de ce Putin nu încheie războiul: Un mesaj clar al Rusiei pentru Trump și aliații săi
  9. Uriașul exercițiu militar Rusia - Belarus poate avea „răsturnări de situație neașteptate”, avertizează șeful armatei din Finlanda, care are peste 1000 de kilometri de graniță cu Rusia
  10. Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA. Aparținea traficanţilor de droguri. Anunțul făcut de Trump VIDEO