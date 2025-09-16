Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura

Donald Trump a anunțat crearea unei „Forțe de intervenție pentru siguranța orașului Memphis”, ce va implica desfășurarea Gărzii Naționale și a mai multor agenții federale, în cadrul strategiei sale de combatere a criminalității urbane. Măsura, contestată de autoritățile locale, marchează prima intervenție de acest tip într-un stat republican.

După ce s-a concentrat mai întâi pe Chicago – și apoi a dat înapoi –, Trump a declarat că va trimite o forță de intervenție similară în Windy City, în ciuda opoziției ferme a democraților, inclusiv a primarului orașului, Brandon Johnson, și a guvernatorului Illinois, JB Pritzker.

Măsura de înființare a forței de intervenție în Memphis va reflecta eforturile sporite de aplicare a legii pe care guvernul federal le-a supravegheat în Washington, DC. Garda Națională și forțele de ordine din mai multe agenții federale vor fi trimise la Memphis, inclusiv FBI, ATF, DEA, ICE și Homeland Security, a declarat Trump.

„Este foarte important, din cauza criminalității care există nu numai în Memphis, ci în multe orașe”, a declarat Trump luni, din Biroul Oval.

Primarul din Memphis contestă măsura

Alături de guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, el a semnat un memorandum prezidențial prin care a creat grupul de lucru, afirmând că „va fi o replică a eforturilor noastre extraordinar de succes de aici și veți vedea că este în mare parte același lucru”.

În declarația dată pentru CNN, primarul din Memphis, Paul Young, a spus sâmbătă că „nu este mulțumit” de venirea Gărzii Naționale, dar caută modalități de a investi în combaterea criminalității din oraș.

Desfășurarea trupelor face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a-și extinde la nivel național campania împotriva criminalității și ar marca prima astfel de inițiativă într-un stat republican, într-un moment în care președintele se confruntă cu o atenție sporită pentru faptul că vizează orașele conduse de democrați.

