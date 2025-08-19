Donald Trump își trimite oamenii în Ucraina pentru a accelera fondul comun de investiții privind exploatarea mineralelor rare

Donald Trump vrea accelarea planurilor pentru extragerea mineralelor rare din Ucraina Foto: X/@WhiteHouse

Ucraina și Statele Unite accelerează planurile pentru un fond comun de investiții destinat reconstrucției și exploatării mineralelor critice, iar o delegație americană va vizita Kievul în septembrie pentru a analiza primele proiecte ce ar putea fi finanțate în următorul an.

Fondul a fost înființat anul acesta, în cadrul unui acord privind mineralele critice, vizând consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinirea reconstrucției Ucrainei după invazia Rusiei.

Prima ședință a consiliului de administrație al fondului va avea loc luna viitoare și va analiza ”un portofoliu de proiecte investiționale”, a precizat Sobolev.

”O delegație numeroasă va veni din SUA în septembrie pentru a călători prin Ucraina și a analiza aceste proiecte”, a spus ministrul, adăugând că primele investiții ar putea fi realizate în următoarele 12 luni.

Ca parte a colaborării, premierul ucrainean a dispus o revizuire a tuturor licențelor de exploatare a mineralelor strategice din țară, considerate esențiale pentru dezvoltarea fondului comun.

