”SUA vor înceta să mai existe”. Declarațiile de campanie ale lui Donald Trump capătă accente bolnăvicioase VIDEO

Miliardarul Donald Trump a spus că dacă nu va fi ales președinte, s-ar putea să vină și sfârșitul Statelor Unite.

Pe 2 aprilie, Trump a ținut un discurs de campanie în Grand Rapids, Michigan. El a spus că America se va confrunta cu o „baie de sânge” a criminalității migranților și a amenințat cu sfârșitul SUA după alegerile din noiembrie 2024.

Migranții, pe care candidatul la președinție i-a numit „animale”, au fost învinuiți pentru problemele Statelor Unite. În plus, a făcut aluzie la o invazie secretă. Potrivit politicianului, țările inamice, în special China, au trimis peste graniță doar bărbați de „vârsta militară”.

"Dacă nu câștigăm pe 5 noiembrie, cred că țara noastră va înceta să mai existe. Acestea ar putea fi ultimele alegeri din istoria noastră. Acolo se îndreaptă țara noastră", a spus Trump.

