Lovitură neașteptată de Donald Trump. Fostul său director financiar a pledat vinovat pentru o fraudă fiscală uriașă

Fostul director financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, s-a declarat vinovat joi, 18 august, pentru fraudă şi evaziune fiscală. Apropiatul fostului președinte al SUA va depune mărturie într-un proces penal împotriva întreprinderii, a anunţat Procuratura din Manhattan, relatează AFP.

Allen Weisselberg a pledat vinovat de 15 capete de acuzare cu privire la fraudă şi evaziune fiscală privind venituri nedeclarate, în perioada 2009-2021, în valoare de 1,76 mlioane de dolari, precizează parchetul.

Longtime Trump Organization CFO Allen Weisselberg didn't answer questions as he exited a New York court after pleading guilty to charges of running a yearslong tax evasion scheme. https://t.co/G8O8Xuy8XC pic.twitter.com/B7ddy0YuQV