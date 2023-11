Politicianul și miliardar american Donald Trump a postat pe internet un videoclip electoral, în care ridiculizează căderile adversarului său Joe Biden și se lăuda cu legături „de prietenie” cu dictatorii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong-un.

În videoclip, echipa de consilieri politici ai lui Trump etalează „realizările excepționale în politica externă” ale miliardarului extravagant, arătându-l dând mâna cu Putin și Kim.

Campania arată, de asemenea, prețurile combustibililor din Statele Unite sub administrația Trump și cele actuale sub Joe Biden. Este folosită vechea tehnică de manipulare: se sugerează că prețurile mici au fost cu siguranță o realizare a lui Trump.

În plus, serviciul de PR al omului de afaceri Trump a făcut o selecție a căderilor și momentelor de șovăială ale lui Biden, care au avut loc din cauza vârstei sale înaintate. Asta în ciuda faptului că Trump însuși are 77 de ani și este cu doar 4 ani mai tânăr decât actualul președinte al SUA.

Trump published a campaign video with Putin and Kim Jong-un in which he compared his presidency to Biden's. pic.twitter.com/b3IDruGymT