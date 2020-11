Alegeri SUA 2020. Trump acuza ca a fost vorba de o frauda grosolana la vot: "Nu s-a permis observarea a sute de mii de voturi"

"Zeci de mii de voturi s-au primit ilegal dupa ora 20.00 marti, in ziua alegerilor, schimband total si cu usurinta rezultatele din Pennsylvania si din anumite alte state subtiri. Un subiect separat - ilegal nu s-a permis observarea a sute de mii de voturi...Acest lucru ar schimba si rezultatul alegerilor in numeroase state, inclusiv in Pennsylvania, despre care toti au crezut ca s-a castigat cu usurinta in noaptea alegerilor, doar pentru ca apoi sa vada un avans imens disparand, iar nimanui nu i s-a permis sa observe, intervale lungi de timp, ce se intampla...S-au intamplat lucruri rele in aceste ore, in care transparenta legala nu s-a permis cu rautate si cruzime. Tractoarele au blocat usile si ferestrele au fost acoperite cu carton gros pentru ca observatorii sa nu poata vedea interiorul camerelor de numarare. S-au intamplat lucruri rele in interior. Au avut loc schimbari mari", a scris Trump.Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden , a continuat sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump si potrivit presei este aproape de victorie in alegerile pentru fotoliul de la Casa Alba.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp ce presedintele Trump are 49,3. Sambata dimineata, diferenta de voturi dintre cei doi era 7.248 in favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden.Joe Biden este in acest moment in avans si in Nevada (6 mari electori), Arizona (11) si Pennsylvania (10). In Nevada, democratul are pana acum 49,8 la suta din voturi, in timp ce republicanul are 48 la suta (diferenta de 22.657 de voturi). In Arizona, Biden are 49,6 la suta din voturi, iar Trump 48,6 (29.861 de voturi diferenta). In Pennsylvania, Biden are acum cu 28.833 de voturi mai mult decaat Trump (49,6 la suta - 49,1 la suta).Joe Biden numara 253 de mari electori, in timp ce Donald Trump are 213. Ei au nevoie de 270 de mari electori pentru a ajunge in fotoliul de la Casa Alba.