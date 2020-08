Donald Trump, penalizat de Facebook, care a eliminat o postare de pe pagina presedintelui SUA. Trump, sanctionat si de Twitter

In fragmentul video eliminat, presedintele republican explica pentru Fox News ca este putin probabila contaminarea copiilor cu noul coronavirus deoarece copiii sunt imuni "aproape complet", prin varsta lor, la COVID-19."Acest videoclip contine afirmatii false conform carora un anumit grup de persoane nu este susceptibil sa contracteze COVID-19, ceea ce incalca reglementarile noastre privind dezinformarea periculoasa referitoare la boala", a declarat un purtator de cuvant al retelei sociale.Este prima data cand Facebook il cenzureaza direct pe presedintele Donald Trump. Anterior, in cursul lunii iulie, platforma a adaugat o nota informativa la o postare a presedintelui american care acuza ca votul prin corespondenta favorizeaza coruptia. In iunie, platforma a eliminat reclame ale echipei de campanie a presedintelui ce contineau simboluri naziste.Alesii democrati si societatea civila considera ca Facebook tolereaza prea mult afirmatiile mincinoase sau defaimatoare ale liderului de la Casa Alba La randul sau, Twitter a interzis contului de campanie al lui Donald Trump (@TeamTrump) sa continue sa posteze pana cand nu elimina mesajul video in care presedintele sustine ca este putin probabila contaminarea copiilor cu noul coronavirus."Postarea incalca regulile Twitter privind dezinformarea referitoare la COVID-19. Proprietarul contului trebuie sa retraga tweet-ul pentru ca sa poata posta din nou", a explicat un purtator de cuvant al companiei californiene.Postarea video a fost retrasa, dar Courtney Parella, o purtatoare de cuvant din partea echipei de campanie a presedintelui republican a reactionat, facand urmatoarea declaratie: "Presedintele n-a facut decat sa enunte un fapt: copiii sunt mai putin susceptibili decat adultii sa contracteze coronavirusul"."Iata inca o data dovada ca Silicon Valley este partinitoare impotriva presedintelui. Regulile sunt aplicate doar intr-un singur sens. Retelele sociale nu sunt arbitrii adevarului", a continuat ea.