Facebook si Twitter au dezactivat postarile in care Donald Trump compara COVID-19 cu gripa

"Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter Facebook a sters postarea, dar nu inainte sa fi fost distribuita de aproximativ 26.000 de ori, potrivit datelor CrowdTangle, sistemul de masurare al companiei."Eliminam informatiile incorecte legate de severitatea Covid-19", a declarat un purtator de cuvant a Facebook.Cea mai mare companie de socializare din lume, care excepteaza politicienii de programul de verificare a informatiilor, ia rareori masuri impotriva postarilor presedintelui american.Twitter a dezactivat marti repostarile unui tweet similar al lui Trump si a adaugat o eticheta de avertizare in care afirma ca tweetul respectiv incalca regulile referitoare la "raspandirea de informatii inselatoare si posibil daunatoare legate de Covid-19", dar ca ar putea fi in interesul public ca postarea sa ramana vizibila.In sezonul de gripa 2019-2020, gripa a fost asociata cu 22.000 de decese in Statele Unite, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.De la primul caz de coronavirus inregistrat in Statele Unite la inceputul cestui an, peste 210.000 de oameni au murit in aceasta tara, cel mai mare bilant din lume.Luni, Trump le-a spus americanilor "sa iasa" si sa nu se teama de Covid-19. Presedintele a revenit luni la Casa Alba dupa trei zile de spitalizare in care a fost tratat pentru infectia cu noul coronavirus.Facebook a sters prima oara o postare a presedintelui Trump in luna august. Postarea includea un video in care presedintele afirma in mod fals ca copiii sunt "aproape imuni" la Covid-19.