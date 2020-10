Trump a confundat o gluma de pe un site de satira cu o stire reala intr-o serie de postari pe Twitter

Site-ul conservator de satira Babylon Bee a publicat un articol in care afirma ca o pana de functionare larg raspandita joi a Twitter a fost rezultatul eforturilor de a inlatura stirile negative despre fiul rivalului sau Joe Biden Gluma era legata de faptul real ca Twitter a oprit utilizatorii sa redistribuie un articol al New York Post despre Hunter Biden, afirmand ca acesta incalca termenii si conditiile sale."Uau, asta nu s-a mai facut niciodata in istorie... De ce face Twitter acest lucru?", a scris presedintele. "Sa aducem mai multa atentie asupra lui Joe Somnorosul si a Big T", a adaugat el, referindu-se la oponentul sau in cursa prezidentiala si la marile companii tehnologice.Trump se deda uneori unor veritabile furtuni pe Twitter, noteaza dpa, postand zeci de mesaje intr-o perioada scurta de timp. Vineri, el a avut circa 60 de postari, printre care gandurile sale si redistribuiri ale altor postari, printre care si unele anonime.Presedintele a comentat ca obiceiurile sale de pe Twitter, in special redistribuirea postarilor unor conturi necunoscute, ii pot provoca probleme, cum ar fi redistribuirea unor postari ale unor adepti ai teoriilor conspiratiei. Chestiunea a aparut in cursul unei intalniri cu alegatorii al lui Trump de joi."Dvs sunteti presedintele... Nu sunteti unchiul nebun al cuiva care poate redistribui orice", i-a spus celebra prezentatoare Savannah Guthrie de la NBC News presedintelui SUA