Trump anunta "un acord de pace istoric" intre Israel si Emiratele Arabe Unite: "Vor stabili relatii diplomatice"

Intelegerea face parte dintr-un acord mai amplu, in virtutea caruia autoritatile israeliene vor inceta anexarea teritoriilor palestiniene ocupate.Acordul a fost anuntat si de EAU. ''In cadrul unei discutii cu presedintele Trump si prim-ministrul Netanyahu, a fost convenit un acord pentru oprirea unor noi anexari israeliene in teritoriile palestiniene. EAU si Israel au convenit de asemenea sa coopereze si sa stabileasca o foaie de parcurs pentru stabilirea relatiilor diplomatice'', a anuntat pe Twitter printul Sheikh Mohammed Bin Zayed.EAU va fi astfel a treia tara araba care stabileste relatii diplomatice cu Israelul, dupa Egipt si Iordania.