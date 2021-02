Trump foloseste o noua retea sociala pentru a raspunde acuzatiilor de incitare la insurectie. Ce spune fostul presedinte al SUA

Trump arata astfel ca vrea sa fie in continuare activ pe retele sociale si a folosit Gab pentru a-si continua acuzatiile ca alegerile prezidentiale au fost fraudate, potrivit Sky News, citat de digi24.roIn prima sa postare dupa 8 ianuarie, Trump a publicat un raspuns la invitatia congresmanului Jamie Raskin, care i-a cerut fostului presedinte sa depuna marturie sub juramant la procesul de impeachment in care este pus sub acuzare ca ar fi incitat la insurectie, urmata de revolta de la Capitoliu.Consilierul lui Trump, Jason Miller, a publicat refuzului lui Trump, insa postarea fostului presedinte pe Gab a fost prima data cand intreaga scrisoare a fost publicata.Avocatii Bruce Castor Jr si David Schoen, au catalogat ultima scrisoare a lui Raskin ca fiind "ultima cascadorie de relatii publice" si au adaugat: "Scrisoarea dumneavoastra doar confirma ceea ce este deja cunoscut de toata lumea: ca nu puteti demonstra acuzatiile impotriva celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, care este acum un civil".Raskin, procurorul care conduce procesul in Camera Reprezentantilor, a spus in scrisoarea sa ca Camera a aprobat un articol de impeachment impotriva lui Trump "pentru incitare la insurectie" iar procesul din Senat pentru acel articol va incepe pe 9 februarie.Raskin a spus ca daca Trump nu accepta sa depuna marturie, Congresul poate sa "stabileasca la proces ca refuzul de a depune marturie sprijina cu tarie concluzia adversa referitoare la actiunile dumneavoastra (si inactiunea) de pe 6 ianuarie 2021", ziua protestelor de la Capitoliu.