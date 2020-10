Twitter a blocat contul lui Trump dupa ce presedintele republican a distribuit e-mail-ul unui editorialist

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Contul presedintelui a fost blocat pana cand postarea a fost eliminata, a confirmat gigantul social media marti pentru Daily News.Politica de confidentialitate a Twitter stipuleaza ca utilizatorii nu sunt autorizati sa posteze informatii private ale altor persoane fara consimtamantul acestora. Casa Alba nu a raspuns imediat la o solicitare de a comenta pe seama acestei decizii a Twitter, potrivit dpa.Un tweet de pe contul presedintelui american @realDonaldTrump postat luni este acoperit cu mesajul: 'Acest tweet nu mai este disponibil deoarece a incalcat regulile Twitter'.In urmatorul sau tweet la 18:23 luni, vizibil, Trump a declarat: 'Vom reveni pe traseul de campanie in curand!!! Stirile false arata doar sondaje false'.Presedintele Trump continua sa utilizeze aceasta platforma de social media preferata de el la care a recurs pe timpul pandemiei, exprimandu-si opiniile despre COVID-19. Dupa infectarea cu SARS-CoV-2, Donald Trump a stat trei zile la spitalul militar Walter Reed de la periferia capitalei Washington , revenind luni la Casa Alba.Twitter a ascuns de asemenea si o postare a lui Donald Trump marti dimineata in care acesta afirma ca gripa sezoniera are o incidenta de mortalitate mare mare in randul populatiei decat COVID-19.Aplicatia a declarat ca tweet-ul respectiv a incalcat regulile de dezinformare, iar mesajul a ramas in cronologia lui Trump in spatele unei note de avertizare.