Twitter va anula privilegiile lui Donald Trump la incheierea mandatului prezidential

In 20 ianuarie, presedintele ales Joe Biden ar urma sa ii la locul lui Trump la Casa Alba. Pana atunci, Twitter ii aplica presedintelui in exercitiu reguli speciale, pe motiv de 'interes public'. Unele mesaje controversate ar fi blocate de retea pentru orice utilizator care nu se incadreaza in categoria 'lideri mondiali'.In cazul lui Trump, Twitter doar ascunde mesajele care incalca regulile uzuale, folosind note de avertizare si luand alte masuri pentru restrictionarea distribuirii.Reteaua a precizat ca tratamentul special nu li se aplica si fostilor presedinti, ci doar 'liderilor mondiali actuali si candidatilor la functii publice'. Cand astfel de persoane nu mai detin functiile respective, nu li se mai acorda privilegii.Twitter a adaugat pana acum numeroase avertismente si etichete la mesaje de pe contul personal al presedintelui american, @realDonaldTrump, de exemplu la cele in care acesta sustine fara dovezi ca au existat fraude la alegerile prezidentiale.Prima oara cand un mesaj al lui Trump a fost acoperit cu eticheta 'interes public' a fost in mai, cand presedintele a incalcat regulile Twitter privind apologia violentei.Reuters apreciaza ca Trump isi va pierde si privilegiile de pe Facebook dupa ce va pleca de la Casa Alba. Politica online a Facebook defineste politicienii - ale caror mesaje nu sunt verificate din punct de vedere al adevarului - drept candidati, oficiali in exercitiu, unii din cei numiti in functii de acestia si liderii de partide. Reteaua precizeaza ca 'fostii candidati sau fostii oficiali continua sa fie acoperiti de programul nostru de verificare a adevarului, desfasurat prin terti'.