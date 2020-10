Un barbat deghizat in Hulk a distrus steaua lui Donald Trump de la Hollywood

Incidentul a avut loc vineri dimineata si barbatul a folosit un tanacop, potrivit Los Angeles Times.Distrugerea stelei a avut loc la cateva ore dupa anunta ca presedintele Donald Trump si sotia sa Melania au fost diagnosticati cu coronavirus."Orice stea vandalizata sau distrusa, indiferent cui apartine, va fi inlocuita de Hollywood Historic Trust, o organizatie caritabila si nepartizana", a declarat intr-un comunicat Rana Ghadban, presedinte al Hollywood Chamber of Commerce, inainte de a adauga: "Democratia noastra este bazata pe respectare legilor. Oamenii pot face diferenta votand si nu distrugand bunul public".De la inaugurarea sa in 2007, steaua lui Trump a fost deja vandalizata de mai multe ori . In septembrie 2015, steaua a fost acoperita cu un mare X galben. In octombrie 2016, un barbat a distrus cu ciocanul literele numelui Trump. In iulie 2018, cu un tarnacop un alt individ a demolat steaua presedintelui.