Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”

Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în privința retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraților în ultimele luni, relatează CNN.

Între timp, vicepreședintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk.

„Deși partea noastră are cu siguranță nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi”, a spus vicepreședintele SUA.

În Biroul Oval, Trump a declarat că suspectul a fost „radicalizat pe internet” și că radicalizarea sa a fost „de stânga”. „Este de stânga. Stânga are multe probleme, iar ei sunt protejați, dar nu ar trebui să fie protejați”, a spus președintele. Trump a mai spus că va lua în considerare desemnarea Antifa și a altor grupuri de stânga ca „teroriști interni”.

Trump a făcut declarații similare ieri: „Când te uiți la probleme, problema este la stânga”, a declarat președintele reporterilor duminică. „Nu este la dreapta”.

Iar membrii de vârf ai Congresului din partea republicană nu se pronunță asupra retoricii președintelui. Liderul majorității din Senat, John Thune, nu l-a îndemnat astăzi pe Trump să condamne violența politică din partea actorilor de dreapta, în același timp în care denunță cu voce tare violența din partea stângii. „Președintele poate vorbi în numele său”, a spus el.

Thune a făcut totuși un apel la americani să respecte opiniile cu care nu sunt de acord și să poarte dezbateri fără a incita la violență.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a evitat și el o întrebare pe această temă. Întrebat dacă Trump ar trebui să condamne și violența de dreapta împotriva politicienilor democrați, Johnson a răspuns: „Cred că președintele a fost foarte clar în condamnarea violenței”.

