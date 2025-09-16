Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:53
436 citiri
Donald Trump și Charlie Kirk FOTO: Hepta
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în privința retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraților în ultimele luni, relatează CNN.
Între timp, vicepreședintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk.
„Deși partea noastră are cu siguranță nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi”, a spus vicepreședintele SUA.
În Biroul Oval, Trump a declarat că suspectul a fost „radicalizat pe internet” și că radicalizarea sa a fost „de stânga”. „Este de stânga. Stânga are multe probleme, iar ei sunt protejați, dar nu ar trebui să fie protejați”, a spus președintele. Trump a mai spus că va lua în considerare desemnarea Antifa și a altor grupuri de stânga ca „teroriști interni”.
Trump a făcut declarații similare ieri: „Când te uiți la probleme, problema este la stânga”, a declarat președintele reporterilor duminică. „Nu este la dreapta”.
Iar membrii de vârf ai Congresului din partea republicană nu se pronunță asupra retoricii președintelui. Liderul majorității din Senat, John Thune, nu l-a îndemnat astăzi pe Trump să condamne violența politică din partea actorilor de dreapta, în același timp în care denunță cu voce tare violența din partea stângii. „Președintele poate vorbi în numele său”, a spus el.
Thune a făcut totuși un apel la americani să respecte opiniile cu care nu sunt de acord și să poarte dezbateri fără a incita la violență.
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a evitat și el o întrebare pe această temă. Întrebat dacă Trump ar trebui să condamne și violența de dreapta împotriva politicienilor democrați, Johnson a răspuns: „Cred că președintele a fost foarte clar în condamnarea violenței”.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în...
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.
Comentariile lui...
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva...
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria...
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii...
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali.
„Pentru Charlie...
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....