Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor

Preşedintele Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie, relatează Reuters şi Axios.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One în timp ce se îndrepta spre Israel, Trump a spus că doreşte să se asigure că Ucraina primeşte un nou stoc de arme, la cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a declarat Trump.

Un nou ultimatum

Potrivit Axios, preşedintele Trump a declarat că i-a spus preşedintelui ucrainean Zelenski, în timpul unei noi convorbiri telefonice pe care au avut-o duminică, că ar putea să-i dea preşedintelui Putin un nou ultimatum pentru a relua negocierile de pace serioase, altfel SUA vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Rachetele Tomahawk ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în interiorul Rusiei – inclusiv Moscova – iar ucrainenii susţin că acestea ar contribui la forţarea liderului rus să se aşeze la masa negocierilor.

Trump a vorbit sâmbătă şi din nou duminică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, potrivit a două surse bine informate citate de Axios. Sursele au declarat că nu s-a luat o decizie finală, dar părţile au înregistrat progrese în negocierile pe această temă.

Trump a declarat reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că a discutat cu Zelenski despre armele de care are nevoie Ucraina, cum ar fi sistemele de apărare aeriană Patriot şi rachetele Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

„S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia despre rachetele Tomahawk. Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred. I-am spus asta preşedintelui Zelenski, deoarece rachetele Tomahawk reprezintă un nou pas în direcţia agresiunii. S-ar putea să discut cu (Putin)”, a declarat Trump.

„S-ar putea să-i spun: „Uite, dacă acest război nu se va încheia, s-ar putea să le trimit rachete Tomahawk”. Rusia nu are nevoie de asta. Cred că este potrivit să aduc în discuţie acest subiect”, a punctat Trump.

Apelul de sâmbătă a durat aproximativ 30 de minute, a declarat o sursă. Un oficial al Casei Albe a confirmat că apelul a avut loc. Zelenski l-a descris ca fiind „foarte pozitiv şi productiv”.

Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru acordul de pace din Gaza şi a spus că, dacă acel război poate fi încheiat, „atunci cu siguranţă şi alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rusesc”.

„L-am informat pe preşedintele Trump despre atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic şi apreciez disponibilitatea sa de a ne sprijini. Am discutat despre oportunităţi de consolidare a apărării noastre aeriene, precum şi despre acorduri concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru”, a scris Zelenski sâmbătă.

„Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este nevoie de disponibilitate din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomaţie reală – acest lucru poate fi realizat prin forţă”, a punctat el.

Trump și Zelenski au vorbit din nou duminică

Duminică, Trump şi Zelenski au discutat din nou timp de 40 de minute. Secretarul de stat Marco Rubio şi alţi oficiali americani au participat, de asemenea, la convorbire, au declarat două surse care au cunoştinţă despre acest apel.

În timpul convorbirii, Trump a discutat în detaliu cu Zelenski despre starea aprovizionării cu arme a Ucrainei, situaţia sectorului energetic înainte de venirea iernii şi arsenalul de apărare aeriană, în special sistemele Patriot.

„Trump a intrat într-adevăr în detalii şi este foarte util”, a declarat una dintre sursele Axios.

Cele două surse au declarat că Trump şi Zelenski au continuat discuţia despre parametrii vânzării rachetelor cu rază lungă de acţiune Tomahawk către ţările NATO care le vor furniza Ucrainei, despre numărul necesar şi modul în care aceste rachete vor fi utilizate.

„Am acoperit toate aspectele situaţiei: apărarea vieţii în ţara noastră, consolidarea capacităţilor noastre – în domeniul apărării aeriene, al rezilienţei şi al capacităţilor cu rază lungă de acţiune. Am discutat, de asemenea, multe detalii legate de sectorul energetic. Preşedintele Trump este bine informat despre tot ce se întâmplă”, a scris Zelenski pe X.

Trump declarase lunea trecută că a „luat o decizie” cu privire la vânzarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acţiune către ţările NATO, pentru a fi furnizate Ucrainei, dar nu a spus ce decizie a luat. Între timp, Trump a declarat că vrea să ştie ce intenţionează să facă ucrainenii cu rachetele înainte de a le furniza.

Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în timpul întâlnirii lor din marja Adunării Generale a ONU de luna trecută. El a declarat pentru Axios că Ucraina s-ar putea să nici nu aibă nevoie să le folosească, deoarece simpla lor existenţă ar putea fi suficientă pentru a-l forţa pe Putin să negocieze.

Rachetele de croazieră fabricate în SUA au o rază de acţiune mult mai mare decât rachetele pe care Ucraina le-a primit până acum şi sunt mai capabile să lovească ţinte dificile, cum ar fi depozitele de arme, decât dronele pe care Ucraina le foloseşte în prezent pentru lovituri cu rază lungă de acţiune.

De cealaltă parte, la Moscova, duminică, Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar fi o „etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare”.

O delegaţie ucraineană de rang înalt, condusă de şeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, şi de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, este aşteptată să sosească marţi la Washington pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securităţii, rachetele Tomahawk şi sancţiunile împotriva Rusiei, potrivit oficialilor ucraineni.

