Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană

Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur către Hamas, cerând grupării să accepte un nou acord de încetare a focului ce prevede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. Trump a subliniat că este „ultimul avertisment” pe care îl adresează, după ce Israelul și-a dat acordul asupra condițiilor propuse.

Preşedintele SUA a transmis, duminică, ceea ce a numit ”ultimul avertisment” către Hamas, îndemnând gruparea militantă palestiniană să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, relatează Reuters.

„Israelienii au acceptat condiţiile mele. Este timpul ca şi Hamas să le accepte”, a precizat Trump într-o postare pe Truth Social. „Am avertizat Hamas cu privire la consecinţele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

Conform acordului, Hamas ar elibera toţi cei 48 de ostatici rămaşi în prima zi a armistiţiului, în schimbul eliberării a mii de prizonieri palestinieni închişi în Israel, şi ar negocia încetarea războiului în timpul unui armistiţiu în enclavă, potrivit N12.

Un oficial israelian a declarat că Israelul „ia în considerare serios” propunerea lui Trump, dar nu a dat detalii suplimentare.

