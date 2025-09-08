Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:07
494 citiri
Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană
Președintele SUA, Donald Trump, cere Hamas să elibereze ostaticii FOTO Hepta

Președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur către Hamas, cerând grupării să accepte un nou acord de încetare a focului ce prevede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. Trump a subliniat că este „ultimul avertisment” pe care îl adresează, după ce Israelul și-a dat acordul asupra condițiilor propuse.

Preşedintele SUA a transmis, duminică, ceea ce a numit ”ultimul avertisment” către Hamas, îndemnând gruparea militantă palestiniană să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza, relatează Reuters.

„Israelienii au acceptat condiţiile mele. Este timpul ca şi Hamas să le accepte”, a precizat Trump într-o postare pe Truth Social. „Am avertizat Hamas cu privire la consecinţele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

Conform acordului, Hamas ar elibera toţi cei 48 de ostatici rămaşi în prima zi a armistiţiului, în schimbul eliberării a mii de prizonieri palestinieni închişi în Israel, şi ar negocia încetarea războiului în timpul unui armistiţiu în enclavă, potrivit N12.

Un oficial israelian a declarat că Israelul „ia în considerare serios” propunerea lui Trump, dar nu a dat detalii suplimentare.

Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”
Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”
Curtea Supremă a Israelului a hotărât, duminică, 7 septembrie, faptul că guvernul israelian a privat deținuții palestinieni chiar și de o dietă minimă de subzistență și a ordonat...
Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Italia se pregătește de duelul cu Israel, iar selecționerul Gattuso anunță că „îi pare rău” că va juca acest meci
Selecționerul naționalei Italiei, Gennaro Gattuso, și-a clarificat, duminică, afirmațiile făcute după recenta victorie împotriva Estoniei, explicând că „îi pare rău” că va...
#Donald Trump, #avertisment, #Hamas, #Israel , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Trump a intarziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reactionat, iar presedintele SUA nu s-a abtinut
ObservatorNews.ro
Unde se ducea Cristi, tanarul de 21 de ani mort in accidentul de la Budeasa. Rudele si prietenii, in soc
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”
  2. Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă
  3. Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze
  4. Ultimul avertisment pentru Hamas. Mesajul lui Donald Trump către gruparea palestiniană
  5. Viitorul lui Zelenski. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele ucrainean după încheierea războiului
  6. Mesajul lui Zelenski după atacul „îndrăzneț” al Rusiei asupra Ucrainei, unul dintre cele mai puternice. „Putin testează lumea”. Ce așteaptă Kievul de la SUA
  7. Cum au fost monitorizați cu drone oficialii ruși în vizita din Coreea de Nord. „Nu există nicio țară care să nu acorde o atenție prioritară acestui subiect”
  8. Serviciile secrete ale Kievului dezvăluie cum s-ar putea încheia războiul până în 2026. Cei doi factori care pot schimba situația de pe front. „Ucraina face chiar și imposibilul”
  9. Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative pentru a bloca conferințele „conspiraționiste”, după dezbaterea despre COVID. „Vom trimite către Parchet acest raport”
  10. Viktor Orban le spune ungurilor că va fi "haos și sărăcie" dacă partidul pro-UE câștigă alegerile