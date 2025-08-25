Diplomația americană vs. diplomația europeană. Diferențele majore de viziune, explicate de către Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Menținerea Americii în joc, fundamentală” INTERVIU

După ce Donald Trump a câștigat fără drept de apel alegerile prezidențiale, SUA și-a schimbat viziunea de politică externă. De la susținerea Ucrainei „atât timp cât va fi nevoie” - abordarea taberei Biden și Harris, America a trecut la discursul și demersurile pentru încheierea unei păci. Liderii statelor și instituțiilor europene, care s-au aliniat în ultimii ani la abordarea vechii administrații, au ajuns într-un punct de cotitură. Despre demersurile diplomatice ale taberei americane și ale celei europene, Ziare.com a discutat cu Ștefan Popescu, analist de politică externă.

În ceea ce privește diplomația americană, Popescu remarcă o anumită coerență a acțiunilor președintelui SUA, în ciuda unor critici venite din tabăra celor ostili președintelui SUA. De asemenea, faptul că Trump face totul de unul singur ar fi un alt mit. Liderul american ține cont de analizele și recomandările experților, este de părere Popescu. De exemplu, Steve Witkoff, avocat și afacerist, înalt diplomat american delegat în dosarul „Rusia”, reprezintă un om-cheie în ecuația păcii.

În cazul UE, încă nu este tratată de SUA drept un partener greu, de calibru. Interesele sunt diverse, la nivelul statelor membre. Iar statele mici, respectiv liderii din aceste țări, contează spre deloc pentru înalții diplomați americani, sugerează analistul. O politică externă comună se poate realiza la nivelul UE doar în cadrul federalizării, avertizează Popescu. Totodată, un astfel de proiect prezintă multiple opreliști. Printre ele, competitivitatea statelor.

În acest context, statele europene trebuie să continue parteneriatul SUA. Un conflict al liderilor europeni cu liderii americani nu ar fi o soluție inspirată pentru blocul comunitar.

Ștefan Popescu: „Nu cred că putem vorbi despre o imprevizibilitate a președintelui SUA. Pentru un ochi atent, există elemente de continuitate”

- Ziare.com (Andi Miron): Cum evaluați prestațiile echipelor diplomatice din SUA, respectiv ale celor europene, în problematica războiului, respectiv a păcii dintre Rusia și Ucraina, în special în contextul discuțiilor de la Casa Albă?

- Ștefan Popescu, analist de politică externă: Nu cred că putem vorbi despre o imprevizibilitate a președintelui Statelor Unite ale Americii. Cred că este o imprevizibilitate aparentă. Pentru un ochi atent, există elemente de continuitate. Din acest punct de vedere, cea mai importantă este competiția cu China, cu Indo-Pacificul, interesul major pentru statele din zona Golfului și toate acele politici destinate susținerii obiectivului său major, care este reindustrializarea Statelor Unite ale Americii. Pentru Donald Trump, acesta este un interes bipartizan. Capacitățile industriale superioare ale Chinei reprezintă o amenințare existențială, în cazul președintelui Statelor Unite ale Americii. De asemenea, vorbim și despre interesul pentru noile teatre ale geopoliticii, emergente, precum Arctica, inteligența artificială, spațiul cosmic.

De asemenea, eu cred că Donald Trump nu este total deconectat de lumea experților. Echipele tehnice sunt echipele care, dincolo de persoane vizibile precum emisarul Steve Witkoff, emisarul cel mai important, un fel de ambasador pe chestiuni internaționale, dar cred că reuniunile precum Summitul din Alaska au fost pregătite de echipe tehnice, care cunosc dosarele.

Steve Witkoff, unul dintre apropiații lui Donald Trump cu rol-cheie în ecuația păcii ruso-ucrainene

- Ziare.com: Până la Summitul din Alaska și până la întâlnirea liderilor UE, NATO și a lui Zelenski cu Trump, la Washington, cât de importante au fost demersurile diplomatice ale părții americane? De asemenea, cât de important a fost rolul unor diplomați precum Steve Witkoff?

- Ștefan Popescu: Foarte bună întrebarea dvs., ce are legătură cu o problemă fundamentală: în politica externă, președintele este șeful suprem al unei echipe decidente, care are în amonte și în aval actori diferiți. Unii actori sunt centrali, precum Steve Witkoff, alții sunt periferici, precum emisarul Kellog, emisarul pe Ucraina. Și atunci, sigur că Steve Witkoff, prin profilul său de om de afaceri, prieten de familie al președintelui Trump, evident că are o influență foarte importantă.

Acești actori sunt uneori în competiție, pentru a-și afirma viziunea și pentru a-și influența decidentul ultim. Dar acest lucru nu este unul nou. În marile administrații, cum este cea americană, acest lucru a existat tot timpul. Vă dau exemplul cel mai eclatant; Administrația Nixon, care este destul de apropiată de abordarea Administrației Trump; respectiv influența extraordinară a lui Henry Kissinger, care nu era văzută cu ochi buni de ceilalți membri ai cabinetului. De pildă, intra în competiție cu Pentagonul, de pildă.

Politica externă a UE, limitată: „Poate fi făcută până la un punct”

- Ziare.com: Dar despre diplomația europeană, ce puteți spune? Cum evaluați prestația liderilor europeni, în dosarul „păcii din Ucraina”?

- Ștefan Popescu: În ceea ce privește Europa, aceasta poate fi făcută până la un punct, pentru că nu există o politică externă europeană comună. Formatele restrânse, organizate de către Emmanuel Macron, împreună cu premierul Keith Starmer, organizate după instalarea la șefia guvernului de la Berlin a lui Friedrich Merz ne arată că nu avem o politică externă europeană. O Uniune Europeană nu este un actor strategic, ci luată numai pe bucăți: Franța, Germania, Italia, Polonia - pentru a vorbi despre țările care au capacitate de antrenare.

Ca aspect pozitiv în cazul acestor formate, observăm, de asemenea, o revenire a Marii Britanii și atenuarea într-o anumită măsură, cel puțin pe teren strategic, a efectelor Brexitului. Marea Britanie e prezentă în toate aceste formate, încearcă să devină o națiune-lider în coalițiile europene ce se creează, pentru a putea avea o poziție europeană care să poată fi luată în seamă de Washington, de Moscova, de Beijing.

Cei mici din UE, ignorați de toată lumea: „SUA preferă discuțiile cu actorii cei mari, cu țările influente”

- Ziare.com: În ceea ce privește politica externă, cât de mult contează pentru SUA pozițiile celorlalte state ale UE, în afară de Franța, Germania și Italia?

- Ștefan Popescu: Statele Unite ale Americii par să nu accepte o poziție comună europeană, dovadă relațiile rezervate pe care le au față de NATO, respectiv față de reprezentantul UE de politică externă, doamna Kaja Kallas. Vizita de acum câteva luni, la Washington, a fost ignorată, aspect ce reprezintă un indiciu asupra acestei atitudini.

SUA preferă discuțiile cu actorii cei mari, cu țările influente, cu capacități militare semnificative sau cu poziții geografice importante pentru obiectivele americane - Finlanda, Polonia, actori militari foarte serioși, cu viziuni geopolitice; într-o arie geografică balto-nordică, ce reprezintă un contrafort al Arcticii.

- Ziare.com: În ce condiții vă așteptați să existe o politică externă comună a Uniunii Europene?

- Ștefan Popescu: Numai în cadrul unui proiect federal poate exista (n.r. - politica externă comună), ceea ce din păcate, nici nu suntem acolo. Cred că reprezintă un element de îngrijorare, dar din păcate, în analiza de politică externă nu putem opera cu dorințe sau cu regrete, ci trebuie să operăm cu ceea ce constatăm, cu ceea ce vedem. Mai există o altă problemă a Europei, care de asemenea, numai în cadrul federal se poate realiza: un complex militaro-industrial coerent și asta este o altă problemă pentru care Europa are dificultăți serioase în a substitui Statele Unite ale Americii pe palierul livrării de echipamente și muniții pentru Ucraina.

Faptul că avem industrii de apărare separate, cu agende comerciale și strategice specifice - pentru că trebuie onorate comenzile pentru parteneri importanți - Franța, India, Indonezia, țări importante din zona Golfului etc. Competiția în industriile europene este de asemenea, o realitate. Europa plătește acest lucru și apare ca o organizație dependentă.

„Menținerea SUA în joc, fundamentală. Nu există în acest moment în Europa o putere care să aibă capacitatea de antrenare americană”

- Ziare.com: În aceste condiții, cum vedeți pentru Europa cea mai bună poziționare, față de SUA?

- Ștefan Popescu: Deși pe hârtie suntem o mare putere economică, o mare putere demografică - 450 de milioane de suflete, totuși suntem dependenți pentru asigurarea securității de Statele Unite ale Americii. Inclusiv în vremurile bune ale administrației democrate - Biden, intervenția SUA a fost determinantă pentru a avea un front unit pe chestiunea sancțiunilor la adresa Federației Ruse. În momentul în care noua administrație americană a făcut un pas în spate pe această chestiune, inclusiv pe chestiunea unui acord de încetare a focului ca precondiție pentru negocieri de pace, la care s-a renunțat, Europa nu a mai putut să fie unitară pe aceste două dosare. Intervenția americană hotărâtă din 2022-2023 a permis să se treacă și pe anumite nuanțe exprimate de state precum Ungaria și Slovacia.

Cred că rolul fundamental pe care-l avem noi, ca analiști și dvs. ca jurnalist interesat de politica externă trebuie să pledăm, să găsim acele punți care permit menținerea SUA în joc, pentru că este fundamentală. Nu este în acest moment în Europa o putere care să aibă capacitatea de antrenare americană.

Ucraina, fără șansă de a câștiga războiul, din primul moment. Donald Trump: „Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca o țară invadatoare”

Încă din campania electorală, Donald Trump a declarat că războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi avut loc, dacă el ar fi fost la Casa Albă, în locul lui Joe Biden. Practic, Trump a lăsat de înțeles că Biden și administrația democrată l-au amăgit pe Zelenski atunci când i-au promis și au insistat în fața rușilor cu integrarea Ucrainei la NATO, aspect care a generat ofensiva lui Putin.

De asemenea, Trump a postat recent un mesaj prin care i-a acuzat pe Biden și pe oamenii săi de faptul că au vândut iluzii lui Zelenski inclusiv în timpul războiului. Președintelui SUA i s-a transmis că poate câștiga conflictul militar fiind doar în defensivă, un aspect ilogic, potrivit liderului SUA. Practic, Biden și vechea administrație știau că Ucraina nu are nicio șansă de a câștiga, deși continua să „alimenteze” războiul.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca o țară invadatoare. E ca o echipă sportivă grozavă care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în ofensivă. Nu există nicio șansă de a câștiga! La fel este și cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, cel necinstit și extrem de incompetent, nu ar fi lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, ci doar să SE APERE. Cum de s-a întâmplat asta? Indiferent, acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte - ZERO ȘANSE. Vremuri interesante în viitor!!!”, a explicat Donald Trump, pe Truth Social.

În cadrul summitului din Alaska, Vladimir Putin a transmis public faptul că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc, dacă Donald Trump ar fi fost la Casa Albă, în perioada 2020-2024.

