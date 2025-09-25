Trump și UE. Ce se pregătește pe continent, după discursul președintelui SUA la ONU: „Deja a debarcat în Europa”

În SUA, dar și în Europa, „războiul” politic se conturează tot mai mult în jurul ideii „progresiști vs. conservatori”. Astfel, pe fondul consolidării puterii lui Donald Trump la Casă Albă, Europa ar putea fi vizată de „revoluția conservatoare”.

Liderul american a susținut două discursuri cu impact major, la nivel global. Primul, după moartea lui Charlie Kirk, prelegere în cadrul căreia Donald Trump a vorbit despre spiritualitate și libertate de exprimare. Cel de-al doilea, la ONU, a vizat, printre altele, politica europeană de migrație, pe care Trump o consideră mult prea relaxată, respectiv politicile climatice tip „Green Deal” - în opinia președintelui „o mare țeapă”.

Forța Statelor Unite ale Americii, ca superputere mondială, dar și problemele socio-economice majore cu care se confruntă Europa, sub administrații în general considerate „progresiste” (Franța, Germania, Comisia Europeană etc.), ar putea genera o criză politică majoră, susțin diverși analiști de politică externă. Astfel, principiile „trumpiste” ar putea deveni predominante în Europa, chiar sub conducerea unor noi forțe, aliniate ideilor conservatoare.

Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Ceea ce se petrece în SUA e o revoluție politică”

Ștefan Popescu, analist de politică externă / FOTO: captură video YouTube (Gândul)

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a realizat o radiografie a polarizării de pe scena politică, în avantajul conservatorilor republicani și în detrimentul progresiștilor democrați, din punct de vedere electoral.

„Fără îndoială, este o revoluție politică ce se petrece în Statele Unite ale Americii, o revoluție ce va focaliza o mare parte din energia SUA, în interior. Ne putem întreba dacă această focalizare de interior nu va aduce la un moment dat nu doar la o destindere față de Rusia - observăm acest lucru deja, dar și un compromis cu China, care ar putea afecta interesul SUA pentru Taiwan.

Această revoluție politică a însemnat o schimbare de electorat între cele două partide, un viraj ultraconservator al Partidului Republican, pentru că ‘dreapta’ clasică americană a devenit reziduală, precum ‘stânga’ clasică americană. Observăm, de asemenea, o radicalizare a Partidului Democrat. Îmbrățișarea unei ideologii preponderent identitare, dar într-o manieră ultradogmatică (n.r. - LGBT, BLM etc.) a împiedicat compromisul politic. În Statele Unite ale Americii la asta asistăm, la lipsa compromisului politic între cele două părți. Iar atunci când nu ai compromis politic, fără îndoială, ai un război în toată regula”, a explicat Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

Ștefan Popescu: „Ceea ce se întâmplă în SUA a debarcat deja în Europa”

În opinia lui Popescu, Europa va intra tot mai mult sub influența ideologică a noii administrații americane.

„Fără îndoială. Există o teză de doctorat admirabilă a lui Neagu Djuvara, ‘Civilizație și tipare istorice’, eseu de istorie comparată a civilizațiilor. Autorul spune că de la puterea dominantă pleacă anumite curente către aria civilizațională aferentă. Este clar că ceea ce se întâmplă în SUA a debarcat deja în Europa.

Ingredientele crizei sunt cam aceleași, sentimentul de declin pe care-l resimt grupurile etnice predominante, fie că vorbim despre Italia, Franța sau Germania. Această teamă față de migrație, presiunea migratorie, fricile determinate de problematica securitară și criza economică, ce generează tot timpul și o criză de sens pentru indivizi și transformarea de epocă. Putem vorbi chiar și despre intrarea în ‘cea de-a patra revoluție industrială’, mirajul tehnologic, pentru că individul își pune problema dacă își va pierde locul de muncă, dacă inteligența artificială nu-l va transforma într-un șomer permanent. Toate lucrurile acestea se completează, se potențează unele pe altele și, bineînțeles, determină fenomene de radicalizare”, a mai precizat Ștefan Popescu.

Alexandru Lăzescu: „Elitele sunt foarte jos ca percepție pozitivă”

Alexandru Lăzescu, analist politic / FOTO: captură video Digi 24 Iași

Și Alexandru Lăzescu remarcă o decredibilizare accelerată a „elitelor” din societățile occidentale, cât și din România.

„Nu e un fenomen strict românesc. Uitați-vă în Franța, în Germania, în Marea Britanie. În general, elitele, în sens larg - politice, universitare, media, ONG-uri, toate sunt foarte jos ca percepție pozitivă. România nu face excepție. E o mare uzură a acestor elite, care ne duce într-o situație extrem de complicată, de tensionată, din perspectiva contextului internațional și național”, a declarat analistul politic, pentru Ziare.com.

Alexandru Lăzescu: „Multă lume nu a înțeles impactul de după asasinarea lui Kirk”

Curentul „trumpist” va produce efecte în Europa, iar asasinarea lui Charlie Kirk ar putea reprezenta un catalizator în acest sens.

„Vor fi cu siguranță schimbări. Multă lume nu a înțeles nici impactul de după asasinarea lui Kirk. E un curent extrem de important, care va avea reverberații. Sigur că va exista o rezistență din partea elitelor politice. Vor încerca să blocheze ascensiunea acestui curent, dar va deveni tot mai greu, pentru că asta e situația economică, geopolitică și va fi tot mai complicat. Iar noi (n.r. - România) suntem parte din această chestiune”, a mai explicat Lăzescu.

VEZI AICI discursul lui Donald Trump de la ONU.

