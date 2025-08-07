Uniunea Europeană l-a păcălit pe Donald Trump. Investițiile de 600 de milioane de euro promise sunt doar “intenții”

Disensiunile din Donald Trump și Uniunea Europeană revin în prim-plan după ce Comisia Europeană a admis că nu s-au asumat angajamente ferme privind investițiile europene în Statele Unite, ci doar intenții neobligatorii, în ciuda declarațiilor triunfale ale președintelui american Donald Trump.

În timp ce liderul de la Washington vorbește despre un „cadou” de 600 de miliarde de dolari, Bruxellesul atrage atenția că nu are autoritatea de a impune companiilor europene investiții în afara UE – o poziție care riscă să amplifice tensiunile comerciale și să reaprindă amenințările tarifare din partea SUA.

”Tot ce pot spune este că noi am fost foarte clari asupra angajamentelor care au fost făcute și care nu au fost făcute în cadrul Acordului cu SUA. În privința angajamentelor asumate de partea americană față de UE, am primit angajamentul unei taxe vamale generale de 15% care li se va aplica tuturor produselor, iar acesta este singurul acord semnat de SUA cu un partener prin care nu sunt aplicate tarife suplimentare celor existente”, a declarat, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Gândul.ro.

”În privința angajamentelor în celălalt sens, ceea ce am transmis noi Administrației SUA sunt un fel de intenții agregate în privința cheltuielilor pentru energie și investițiilor în economia americană de către companiile europene. Acele angajamente nu sunt în niciun fel obligatorii. Comisia Europeană nu are puterea și nu ar încerca niciodată să impună așa ceva, dar am transmis intenții de bună-credință, pentru că am discutat cu reprezentanții asociațiilor industriale, cu statele membre, pentru a afla ce intenții au”, a subliniat reprezentantul Comisiei Europene.

Președintele Donald Trump a afirmat marți că Statele Unite au primit un "cadou" de 600 de miliarde de dolari de la UE. Dacă invențiile nu vor fi realizate, președintele SUA susține că se vor aplica tarifele de 35%.

”Au asumat angajamentul de a plăti 600 de miliarde de dolari, iar, în acest context, eu am redus tarifele de la 30% la 15%. Iar unele țări au spus: cum se face că UE va plăti mai puțin decât noi? Iar eu le-am spus: mi-au dat 600 de miliarde de dolari. Iar acesta este un cadou. Noi nu vom plăti banii înapoi în trei ani. Mi-au dat 600 de miliarde de dolari pe care îi putem investi în orice vrem”, a afirmat Trump marți.

