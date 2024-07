Cum și-a făcut apariția Donald Trump la primul eveniment public de după tentativa de asasinat. „Pumnul în aer”, devenit mișcare de campanie VIDEO

Donald Trump a intrat în convenţia republicană în aplauzele publicului, fiind prima apariţie publică la un eveniment public major de la tentativa de asasinat de sâmbătă de la un miting politic.

Un bandaj este vizibil pe urechea dreaptă. În sală s-a strigat "Luptă! Luptă! Luptă!" în timp ce ridicau pumnii în aer.

Este prima dată când apare la un eveniment public major de la tentativa de asasinat de sâmbătă de la un miting politic. Mulţimea scandează ”USA, USA!”. Când Trump a urcat scările către secţiunea VIP, prima mână pe care a strâns-o când a ajuns în lojă a fost cea a lui Tucker Carlson - un semn al importanţei personajului media de dreapta în orbita lui Trump.

Bandajul de pe urechea lui Trump a fost imposibil de trecut cu vederea în timp ce acesta îşi ocupa locul alături de JD Vance.

Suporterii republicani din sală erau în extaz. Aceştia au început să scandeze "U-S-A, U-S-A" şi apoi "luptă! luptă! luptă!" în timp ce ridicau pumnii în aer, un gest pe care mulţi l-au adoptat după simbolul de sfidare al lui Trump, în momentul în care a fost scos de pe scenă după ce a fost împuşcat în Pennsylvania.

