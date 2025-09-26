Iar s-a răzgândit. Cum a ajuns să o complimenteze Donald Trump pe Ursula von der Leyen

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 10:28
Iar s-a răzgândit. Cum a ajuns să o complimenteze Donald Trump pe Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen și Donald Trump FOTO Hepta

Relația dintre Donald Trump și Ursula von der Leyen trece prin transformări importante, relatează presa internațională. Șefa Comisiei Europene are canal de comunicare direct cu președintele SUA după ce Vladimir Putin a atacat cu drone sediul delegației din UE, din Kiev și după ce oficialul de la Washington a dat „liber” lui Zelenski să recucerească teritoriile.

În urma atacului de la Kiev, șefa Comisiei Europene l-a sunat pe Donald Trump, pentru a-i demonstra liderului american că Vladimir Putin nu-și onorează promisiunile. Potrivit a doi oficiali europeni familiarizați cu discuția, Ursula von der Leyen i-ar fi spus liderului american: „Iată de ce este capabil Putin. Este un exemplu clar că nu își respectă promisiunile”, informează Politico.

Cuvintele măgulitoare transmise de către Donald Trump la adresa Ursulei von der Leyen

Trump ar complimenta-o pe Ursula von der Leyen. Liderul SUA i-ar spune șefei de la Comisie că este o femeie „fantastică”, „extraordinară” și, potrivit unor surse de la vârful instituțiilor europene, această schimbare de atitudine a lui Trump ar putea însemna delimitarea Americii de retorica Moscovei. Schimbarea bruscă a președintelui SUA, prin publicarea mesajului „pro-Ucraina”, pe Truth Social, ar fi venit chiar după discuții purtate cu Zelenski și cu von der Leyen.

În acest context, în schimbul poziției SUA „pro-Ucraina”, UE ar putea face concesii majore pentru America, în domeniul comerțului și al tehnologiei mari, a mai transmis sursa citată. Între timp, liderul SUA continuă atacurile la adresa lui Vladimir Putin.

„Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și Vladimir Putin. Nu mi-a plăcut deloc. Omoară oameni fără vreun motiv. Rușii o duc foarte prost, având în vedere faptul că au pus totul în pericol. Economia lor se duce la fund. Bombardează totul și cuceresc foarte puțin teritoriu. Cred că acest lucru e foarte rău pentru reputația Rusiei”, a transmis Trump, potrivit presei internaționale.

#Donald Trump, #Ursula von der Leyen, #Vladimir Putin , #stiri externe
