Date oficiale de la Casa Albă cu buletinul medical al președintelui SUA: Trump a primit doza booster anti-COVID și antigripalul

Președintele Donald Trump a primit doza booster de vaccin împotriva Covid, precum și o nouă doză de vaccin antigripal, în timpul controlului medical pe care l-a efectuat în ziua de vineri, 12 octombrie 2025.

Controlul a fost realizat la Centrul Medical Walter Reed, a anunțat medicul președintelui SUA, într-o notă publicată de Casa Albă, citată de CNN.

„Ca pregătire pentru viitoarea călătorie internațională, președintele Trump a beneficiat și de controale medicale preventive și imunizări, inclusiv vaccinul antigripal anual și vaccinul booster actualizat împotriva Covid-19”, a transmis medicul președintelui, dr. Sean Barbabella.

Potrivit CNN, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite nu mai transmit acum o recomandare generală privind vaccinarea împotriva Covid-19. Persoanele care doresc să se vaccineze împotriva Covid trebuie să consulte un furnizor de servicii medicale, în cadrul unui proces denumit "luare de decizii clinice comune".

În același document adus la cunoștința opiniei publice, medicul președintelui SUA a menționat, dar fără a prezenta probe în acest sens, că „vârsta cardiacă” a lui Donald Trump este cu 14 ani mai mică decât vârsta sa reală - aceea de 79 de ani.

Ads

Vizita președintelui Trump la Centrul Medical Walter Reed, din ziua de 10 octombrie 2025, este totuși prezentată de jurnaliști drept "neobișnuită", fiind a doua sa vizită la această unitate medicală din anul 2025. Controlul anterior fusese cel din aprilie 2025, conform unui document care purta data de 17 iulie 2025, iar medicul președintelui a susținut că este vorba de o examinare „anuală”.

Informațiile oficiale difuzate de Casa Albă sunt deja comentate și în România. Analistul Andrei Caramitru subliniază că un asemenea set de analize și de proceduri medicale, inclusiv anti - Covid, ar trebui să afecteze curentul anti-vaccinist din România.

"Deci ca să fim clari. Trump - conform actului OFICIAL al doctorului său de la Casa Albă - s-a vaccinat anti-covid de multiple ori, inclusiv cu boostere (și se vaccinează anual contra gripei). E cu schema la zi! ", scrie Andrei Caramitru.

Ads