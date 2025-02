O vânătaie stranie de pe mâna lui Donald Trump stârnește speculații. Ce explicație ciudată a oferit Casa Albă FOTO

Luni, în timpul întâlnirii cu președintele francez Emmanuel Macron, Donald Trump a fost fotografiat cu mâna dreaptă părând vânătă, ceea ce a stârnit imediat speculații pe rețelele sociale despre starea sa de sănătate, relatează SkyNews.

Liderul american, în vârstă de 78 de ani, care şi-a început al doilea mandat la Casa Albă luna trecută, nu şi-a făcut public încă raportul medical complet.

Casa Albă a transmis că vânătaia mare care a apărut pe mâna lui Donald Trump se datorează faptului că acesta a strâns multe mâini.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH