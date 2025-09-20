Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 15:48
Donald Trump FOTO: Hepta

Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters.

Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 de vehicule blindate de asalt pentru infanterie, în valoare de 1,9 miliarde. În plus, un contract separat de aproximativ 750 de milioane de dolari vizează piese de schimb pentru transportoare blindate şi surse de alimentare.

Informaţia apare în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza City, unde armata a bombardat infrastructura Hamas, iar populaţia civilă strămutată a declarat că nu are unde să se refugieze.

Sprijinul ferm al lui Trump pentru Israel contrastează cu poziţia tot mai critică a unei părţi din Partidul Democrat, unde mai mulţi senatori au votat recent împotriva unor noi livrări de arme şi au susţinut o rezoluţie ce îndeamnă la recunoaşterea statului palestinian.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informaţiile, publicate iniţial de Wall Street Journal.

