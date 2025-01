Cum susține Ponta că a ajuns la învestirea lui Trump: „Nu am plătit nicio invitație. Am jucat golf cu președintele”

Deputatul PSD Victor Ponta, despre care există zvonuri că ar vrea să candideze la alegerile prezidențiale din mai, a explicat într-un interviu difuzat sâmbătă, 25 ianuarie, că a ajuns la ceremonia de învestire a președintelui SUA, Donald Trump, la invitația unui „partener american”. Politicianul neagă că ar fi făcut o donație în schimbul biletului, lucru interzis de legislația electorală americană.

Ponta spune că a cinat cu președintele Trump și că au jucat golf împreună.

„Ne-am întâlnit şi seara la cină. Au fost două cine. Vorbim de Mar-a-Lago. Şi la terenul de golf, da, am jucat cu Donald Trump”, spune politicianul, care a fost întrebat și dacă este mai bun decât liderul SUA la golf. „Niciodată. Doamne fereşte! Domnul Iohannis este cel mai bun la golf”, a răspuns ironic fostul premier.

Ponta se declară convins că SUA vor continua să fie o mare putere, dar vede lumea mai împărțită între Washington și Beijing.

„Eram răutăcios. E o altă lume şi un alt mod de a face politică. Şi, da, America va conduce lumea din care noi facem parte şi în care trebuie să rămânem, lumea occidentală, din punct de vedere politic, apropo de Rusia, de Orientul apropiat, de China, şi din punct de vedere tehnologic, în acest moment mai există doar două ţări, Statele Unite al Americii şi China. Europa a dispărut. A dispărut din progresul tehnologic, a dispărut din progresul politic, din discuţia politică”, spune politicianul.

Legat de modul în care a ajuns la ceremonia oficială de învestire, Ponta spune că și-a plătit singur biletul de avion și cazarea, respingând ideea unei donații.

„Eu am mers pe banii mei acum, mi-am plătit biletul de avion şi cazarea, vreo 1.500 de euro. Nu am plătit nicio invitaţie pentru că nici nu aş avea voie, numai cetăţenii americani au voie să doneze mai departe că un cetăţean american te invită din invitaţiile lui, asta e legal. Am fost invitat de un partener american. Deci nu poţi, apropo de poveştile din România, că are şase degete în poza cu mine... Nu-i adevărat. Nu poţi să plăteşti ca străin, nu ai voie să plăteşti. Dar faptul că eu pot să-mi plătesc acum, mi-am făcut declaraţia de avere, am avut cei patru ani în care nu am avut nicio funcţie publică, în care mi-am deschis..., nici n-am fost şomer, nu am trăit din banii nimănui din familie”, a declarat fostul premier în cadrul interviului.

Întrebat dacă remarca sa este o aluzie la Crin Antonescu, care este căsătorit cu fosta comisară europeană Adina Vălean, deputatul a spus: „Sincer, nu suntem o societate macistă. Nu poţi să spui ”10 ani stau din banii nevestei”. Bun, atunci şi acum am pensie specială de parlamentar. Dar aş vrea dacă se poate să mă puneţi şi preşedinte. Eşti serios? Zi ce ai făcut, ce te recomandă, ce ştii”.

