Cu ce se ocupă Trump în timp ce angajații Guvernului american riscă să nu fie plătiți. Clipurile bizare postate la miezul nopții de președintele SUA VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat din nou o nouă serie de videoclipuri generate de inteligență artificială, de data aceasta cu Russell Vought și vicepreședintele JD Vance.

Această ultimă postare vine după ce criticii au condamnat videoclipurile anterioare generate de inteligența artificială ale celui de-al 47-lea președinte al SUA, numindu-le bizare, jignitoare și chiar periculoase.

Printre clipurile distribuite de Trump s-a numărat și un videoclip muzical suprarealist în care directorul său de buget, Russell Vought, arhitectul controversatului Proiect 2025, este înfățișat ca Grim Reaper (n.r. Moartea), pe fundalul unui cover generat de inteligența artificială al piesei „(Don’t Fear) The Reaper” de la Blue Öyster Cult. Videoclipul îl arată, de asemenea, pe Trump conducând o trupă cu Vance la tobe, în timp ce pe ecran apar democrați cu fețe de copil, cu sombrero-uri și mustăți.

Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care președintele a amenințat că va folosi o întrerupere temporară a finanțării guvernamentale pentru a implementa reduceri permanente ale forței de muncă federale, ca modalitate de a pedepsi lucrătorii din agențiile despre care crede că sunt angajați de oameni care nu au votat pentru el sau pentru partidul său.

Trump a declarat că se va întâlni cu Biroul de Management și Directorul Bugetului „pentru a determina care dintre numeroasele agenții democrate, majoritatea fiind o înșelătorie politică, recomandă să fie redusă și dacă aceste reduceri vor fi temporare sau permanente”.

Trump 2028

Un alt clip postat de președintele SUA îl arată pe scaunul său din Biroul Oval, aruncând șepci cu sigla Trump 2028, în contextul în care liderul de la Casa Albă a sugerat în mai multe rânduri că va candida pentru un nou mandat, deși Constituția interzice acest lucru.

„Mulți oameni vor să o facă”, a spus Trump într-o convorbire telefonică cu NBC News, în martie, referindu-se la aliații săi. „Dar, adică, practic le spun că avem un drum lung de parcurs, știți, este foarte devreme în administrație.”

„Sunt concentrat pe curent”, a adăugat Trump, într-unul dintre cele mai ample comentarii ale sale de până acum despre îndeplinirea unui al treilea mandat.

Întrebat dacă își dorește un alt mandat, președintele a răspuns: „Îmi place să muncesc”.

„Nu glumesc”, a spus Trump, când a fost rugat să clarifice. „Dar nu glumesc - este mult prea devreme să ne gândim la asta”.

Întrebat dacă i s-au prezentat planuri care să-i permită să candideze pentru un al treilea mandat, Trump a spus: „Există metode prin care am putea face acest lucru”.

Șepci cu Trump 2028

Președintele Donald Trump a avut șepci cu mesajul „Trump 2028” expuse la întâlnirea cu principalii democrați din Congres în Biroul Oval, înainte de închiderea guvernului.

Fotografiile postate pe contul social Truth al lui Trump arată șepcile așezate pe biroul său când liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, și liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, s-au întâlnit cu lideri republicani pe 29 septembrie, în timp ce cele două părți încercau să ajungă la un acord privind cheltuielile pentru a evita o închidere a guvernului. Întâlnirea nu a avut succes, iar închiderea a început pe 1 octombrie.

„Au apărut pur și simplu la întâmplare în mijlocul întâlnirii pe birou. A fost cel mai ciudat lucru din toate timpurile”, a declarat Jeffries la CNN pe 30 septembrie. El a spus că s-a întors către vicepreședintele JD Vance și l-a întrebat: „Nu aveți nicio problemă cu asta?”

„Și el a spus: fără comentarii, și asta a fost sfârșitul”, a povestit Jeffries.

Clinic sănătos

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, este într-o excelentă stare de sănătate cognitivă și fizică, potrivit unui raport publicat duminică, 13 aprilie, de Casa Albă, la două zile după primul examen medical al președintelui american de la revenirea în funcție.

„Președintele Trump se află într-o excelentă stare de sănătate cognitivă și fizică și este pe deplin apt să îndeplinească îndatoririle de șef de stat și comandant suprem al forțelor armate”, conchide buletinul medical al celui mai în vârstă președinte american ales vreodată, care la rândul său dăduse asigurări că este într-o stare de sănătate excelentă.

„Per ansamblu, am avut sentimentul că sunt într-o formă excelentă. O inimă bună, un suflet bun, un suflet foarte bun”, a declarat miliardarul republican la bordul avionului său Air Force One, care îl ducea în Florida după un control medical la spitalul militar Walter Reed, de lângă Washington.

Alte clipuri controversate

Trump a obișnuit publicul cu publicarea de videoclipuri și imagini bizare, realizate cu AI, printre care unele în care apare ca Papă, după decesul Papei Francisc, sau ca rege, după decesul Reginei Elisabeta a II-a a Angliei.

De asemenea, Donald Trump a amenințat cu o intervenție militară în Chicago, al treilea oraș ca mărime din Statele Unite, cu o postare care conținea o imagine, generată de inteligența artificială, care îl înfățișează pe el îmbrăcat în uniformă militară pe fundalul unui incendiu și al unor elicoptere care zboară pe cerul portocaliu al orașului Chicago, cu mențiunea „Chipocalype Now”.

