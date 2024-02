”Ai fost întotdeauna un prost”. Tatăl lui Donald Trump, ”înviat” într-un videoclip generat de inteligența artificială VIDEO

Un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) este folosit înainte de alegerile prezidențiale din SUA, împotriva fostului președinte american Donald Trump și a candidaturii sale la alegerile din 2024.

Proiectul Lincoln a postat un videoclip generat de inteligența artificială (AI) în care apare Fred Trump, tatăl fostului președinte, care rostește cuvinte mai puțin încurajatoare pentru fiul său.

„Donny, întotdeauna am știut că o vei da în bară”, spune Fred. „Ai fost întotdeauna un prost – o glumă proastă”.

Trump Sr, un dezvoltator imobiliar și om de afaceri ca fiul său, a murit în 1999.

Personajul virtual continuă să insulte afacerile fostului președinte republican drept „gunoaie”, îl acuză de performanță slabă în viața personală și îi spune că „copiii săi îl urăsc, în special fata [Ivanka Trump]”.

Proiectul Lincoln se descrie ca fiind o „organizație pro-democrație” care lucrează pentru a evita întoarcerea lui Trump la Casa Albă la alegerile din 2024.

Videoclipul are o etichetă la sfârșit pentru a spune că a fost „generat în întregime sau în mod substanțial de inteligența artificială” și că include „vorbire sau conduită care nu au avut loc”.

Anunțul este cel mai recent dintr-un val denigrator înaintea alegerilor de la sfârșitul acestui an.

La începutul cursei pentru nominalizarea republicană, guvernatorul Floridei Ron DeSantis a lansat un videoclip generat de inteligență artificială în care Trump îl îmbrățișa pe Anthony Fauci, fostul consilier medical al Casei Albe în timpul pandemiei de COVID-19.

We thought Donald could use some words of encouragement from his father Fred, who was such a strong supporter of his career. Fred’s angry he handed over his empire to a son so “low-rent” he even lost money running a casino & will be lucky to keep his dumb ass out of prison. (AI) pic.twitter.com/5gXtKKHJmS