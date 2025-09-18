Vizita lui Trump a generat investiții de peste 95 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie, din partea investitorilor americani

Un val de investiții americane, estimat la peste 95 de miliarde de lire sterline, care promite să creeze mii de locuri de muncă în Regatul Unit, a fost generat de vizita lui Donald Trump. În timp ce guvernul laburist prezintă pachetul ca pe o dovadă a atractivității și deschiderii economiei britanice, opoziția conservatoare denunță realitatea sumbră a șomajului și a scăderii investițiilor, contestând impactul real al acestor angajamente.

Departamentul pentru Afaceri și Comerț a declarat că acordurile cu firmele americane vor crea peste 7.600 de locuri de muncă „în toate regiunile Regatului Unit”, iar pachetul „reflectă amploarea ambiției împărtășite de ambele națiuni”, arată Mediafax.

Cele mai mari investiții sunt: 90 de miliarde investiție din partea Blackstone pentru dezvoltarea de centre de date; 3,9 miliarde de la Prologis pentru „consolidarea investiției existente la Cambridge Biomedical Campus” și modernizarea terminalului feroviar internațional de marfă Daventry; 1,5 miliarde investiție în inovație în domeniul apărării din partea Palantir.

Acestea au fost anunțate înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și premierul Keir Starmer, care va avea loc joi, la Chequers, unde se așteaptă să fie prezenți și mulți dintre liderii de afaceri.

Premierul a declarat într-un comunicat că aceste anunțuri reprezintă „o dovadă a forței economice a Marii Britanii și un semnal curajos că țara noastră este deschisă, ambițioasă și pregătită să conducă”.

„Locuri de muncă, creștere și oportunități – asta le-am promis oamenilor care muncesc, și exact asta livrează această vizită de stat”, a adăugat el.

Andrew Griffith, reprezentantul Partidului Conservator, a criticat însă anunțul.

„Economia stagnează, șomajul crește și asistăm la cel mai mare exod de investitori din ultimele două decenii. Cele 7.600 de noi locuri de muncă promise de laburiști prin acest pachet nu vor acoperi nici măcar numărul pierdut doar în ultima lună”.

