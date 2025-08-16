Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”

Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”
Vladimir Putin, Donald Trump - Alaska 2025 / FOTO: X, White House

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.

„Vladimir Putin, tip deştept, a spus că nu poţi avea alegeri corecte cu vot prin corespondenţă. El a spus că nu mai există nicio ţară în lume care să-l folosească acum”, a afirmat Trump la Fox News, după o întâlnire de aproape trei ore cu liderul rus în Alaska.

Trump, care a promovat în continuare falsa naraţiune potrivit căreia el, şi nu democratul Joe Biden, ar fi câştigat alegerile din 2020, a invocat acordul lui Putin pe tema votului prin corespondenţă pentru a-şi presa colegii republicani să susţină mai ferm reforme electorale.

Controverse pe tema votului prin corespondență

Putin, aflat la putere în Rusia din 1999, a fost reales în 2024 cu 87% din voturi, într-un scrutin marcat de acuzaţii de fraudă şi de absenţa opoziţiei reale, după moartea liderului disident Alexei Navalnîi într-o colonie penitenciară arctică.

Declaraţiile lui Trump vin în contextul în care Departamentul de Justiţie şi Senatul SUA au documentat încercările Rusiei de a influenţa campaniile electorale americane în 2016 şi 2020 în favoarea sa, iar serviciile de informaţii americane consideră că Moscova ar fi preferat ca Trump să câştige şi în 2024.

Deşi aproape trei zeci de ţări, printre care Canada, Germania şi Coreea de Sud, permit votul prin poştă în anumite condiţii, Trump a insistat că Statele Unite nu pot avea „o mare democraţie” dacă păstrează votul prin corespondenţă.

