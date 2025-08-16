Trump i-a dat lui Putin pe la nas cu super-avioanele SUA care ar nimici Rusia. Un bombardier B-2 i-a trecut pe deasupra capului, iar F-35 i-au înconjurat avionul la plecarea din Alaska

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de la Kremlin a câștigat puncte deoarece a fost scos din spatele cordonului sanitar în care Occidentul l-a băgat după ce a invadat Ucraina.

Donald Trump a anunțat că mai amână cu câteva săptămâni impunerea de sancțiuni dure Rusiei, ca urmare a întâlnirii cu Putin. Totuși, președintele american a profitat de prezența omologului său rus să arate forța și măreția militară a Statelor Unite. Vorbim de același Donald Trump care, în primul mandat, i-ar fi spus lui Putin că bombardează Moscova direct dacă încearcă ceva în Ucraina.

Trump a organizat summitul din Alaska astfel încât această forță militară a SUA să fie văzută clar de către Vladimir Putin. Patru avioane de vânătoare F-22 Raptor, considerate cele mai bune create vreodată, au flancat covorul roșu pe care au mers cei doi președinți. Aceste aeronave ultra-performante sunt găzduite de baza militară din Alaska unde a avut loc summitul, tocmai datorită proximității ei de Rusia.

Fighter jets roar overhead as Trump and Putin greet each other. pic.twitter.com/MzompVLXIo — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 15, 2025

Convoiul prezidențial rus a trecut și pe lângă mai multe F-22 și elicoptere de atac AH-64 Apache.

Putin's view while having a ride with President Trump. pic.twitter.com/YjczxHEgER — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 15, 2025

După ce Donald Trump și Vladimir Putin au dat mâna pe covorul roșu, pe deasupra lor a trecut un bombardier invizibil B-2 Spirit, flancat de patru F-35. Președintele rus știe cu siguranță reputația teribilă a B-2, un bombardier făcut special pentru a penetra apărarea antiaeriană a Uniunii Sovietice și a lansa bombe nucleare. Totodată, B-2 este și avionul care a făcut praf programul nuclear al Iranului, aliatul de încredere al Rusiei, fapt despre care Putin a aflat direct de la oficialii iranieni care au venit la Moscova după acest moment dramatic și decisiv ordonat de Trump.

Footage captures a U.S. Air Force B-2A “Spirit” stealth bomber flying alongside four F-35 Lightning IIs during a flyover at Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage, Alaska, as Presidents Donald J. Trump and Vladimir Putin meet. pic.twitter.com/YZc097hpbG — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 15, 2025

La plecare, avionul prezidențial Iliușin Il-96 al lui Vladimir Putin a fost flancat și escortat de mai multe F-35 ale NORAD. Aeronavele americane, de culoare gri, au fost văzute de toți pasagerii avionului lui Putin, potrivit unui clip distribuit chiar de Kremlin. Când Putin a zburat în Emiratele Arabe Unite în 2023, a fost însoțit de aparate de zbor militare rusești.

👉The Kremlin boasted on the way from Alaska to Russia, Putin’s plane was escorted by American F-22s pic.twitter.com/G7vzslKHQS — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025

