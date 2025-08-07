Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski

O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA nu renunță la planul de a impune sancțiuni secundare vineri, pentru a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Trump va avea o întâlnire trilaterală cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski după întâlnirea cu liderul rus, a informat The New York Times, care a citat surse din administrația Trump. Planurile ar fi fost dezvăluite miercuri liderilor europeni, inclusiv lui Zelenski.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, comentând informațiile publicate de New York Times.

O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a confirmat oficialul Casei Albe.

Detaliile au apărut după întâlnirea de miercuri dintre Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în urma căreia Trump a spus că s-au înregistrat „progrese importante”.

Această întâlnire de la Moscova a avut loc cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru ca Rusia să accepte să facă pace în Ucraina sau să se confrunte cu noi sancțiuni.

Trump este din ce în ce mai frustrat din cauza lipsei de progrese în direcția păcii și a amenințat că va impune tarife severe țărilor care cumpără produse rusești.

Sancțiunile vor fi aplicate chiar dacă discuțiile sunt considerate un succes

Oficialul de la Casa Albă a declarat că, deși întâlnirea a decurs bine și Moscova este dornică să continue dialogul cu Statele Unite, sancțiunile secundare cu care Trump a amenințat țările ce fac afaceri cu Rusia vor fi totuși aplicate începând de vineri, dar nu au fost furnizate detalii.

„Trimisul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu președintele rus Vladimir Putin. S-au înregistrat progrese importante!”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să ia sfârșit și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a adăugat el.

Un consilier al Kremlinului declarase anterior că Witkoff a purtat miercuri discuții „utile și constructive” cu Putin. Cei doi s-au întâlnit timp de aproape trei ore, într-o misiune de ultim moment pentru a căuta o soluție la războiul care durează de trei ani și jumătate.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că cele două părți au schimbat „semnale” cu privire la problema Ucrainei și au discutat posibilitatea dezvoltării unei cooperări strategice între Moscova și Washington, dar a refuzat să dea mai multe detalii până când Witkoff nu îi va raporta lui Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este convins că presiunea asupra Rusiei dă roade și că Moscova este acum mai dispusă să accepte un armistițiu.

„Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistițiu. Presiunea asupra lor funcționează. Dar cel mai important este să nu ne înșele în detalii – nici pe noi, nici pe SUA”, a declarat Zelenski în discursul său către națiune de miercuri seară.

Într-o postare separată pe platforma X, Zelenski a declarat că a discutat cu Trump despre vizita lui Witkoff în Rusia, adăugând că a reiterat sprijinul Ucrainei pentru o pace justă și determinarea sa continuă de a se apăra. „Ucraina își va apăra cu siguranță independența. Cu toții avem nevoie de o pace durabilă și fiabilă. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început”, a declarat Zelenski, adăugând că liderii europeni s-au alăturat convorbirii pe care a avut-o cu Trump.

Trump a confirmat pe Truth Social că i-a informat pe unii dintre aliații europeni ai Washingtonului despre întâlnirea lui Witkoff de la Kremlin.

Taxe pentru un partener important al Rusiei

Trump a făcut miercuri un pas important către măsuri punitive, impunând o taxă suplimentară de 25% asupra importurilor din India, invocând importurile continue de petrol rusesc pe care le face New Delhi. Însă niciun ordin similar nu a fost semnat în cazul Chinei, care importă și ea petrol rusesc.

Noua măsură majorează tarifele pentru unele produse indiene până la 50% - printre cele mai mari impuse vreunui partener comercial al SUA.

Kremlinul afirmă că amenințările de sancționare a țărilor care fac comerț cu Rusia sunt ilegale.

Nu este clar ce ar fi putut oferi Rusia lui Witkoff pentru a evita amenințarea lui Trump, notează Reuters.

Ușakov, care a fost prezent la întâlnirea lui Putin cu Witkoff, a declarat pentru televiziunea Zvezda: „Am avut o conversație foarte utilă și constructivă”. El a adăugat: „Din partea noastră, în special în ceea ce privește problema ucraineană, au fost transmise unele semnale. Semnale corespunzătoare au fost primite și din partea președintelui Trump”, a spus consilierul lui Putin.

Bloomberg și site-ul independent rus The Bell au relatat că Moscova ar putea propune un moratoriu asupra atacurilor aeriene ale Rusiei și Ucrainei – o idee menționată săptămâna trecută de președintele belarus Aleksandr Lukașenko în timpul unei întâlniri cu Putin.

O astfel de măsură, dacă ar fi convenită, ar fi cu mult sub nivelul încetării complete și imediate a focului pe care Ucraina și SUA o solicită de luni de zile. Dar ar oferi o oarecare ușurare ambelor părți.

Rusia nu renunță la război

De când cele două părți au reluat negocierile directe de pace în luna mai, Rusia a lansat cele mai intense atacuri aeriene de la începutul războiului, ucigând cel puțin 72 de persoane numai în capitala Kiev. Trump a calificat săptămâna trecută atacurile rusești drept „dezgustătoare”.

La rândul său, Ucraina continuă să lovească rafinăriile și depozitele de petrol rusești, pe care le-a lovit de multe ori.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, a declarat miercuri că este necesară o încetare completă a focului și o întâlnire la nivel înalt între lideri. „Războiul trebuie să înceteze și, deocamdată, responsabilitatea revine Rusiei”, a scris el pe Telegram.

Este puțin probabil ca Putin să cedeze în fața ultimatumului lui Trump privind sancțiunile, deoarece consideră că este pe cale să câștige războiul, iar obiectivele sale militare au prioritate față de dorința de a îmbunătăți relațiile cu SUA, au declarat trei surse apropiate Kremlinului pentru Reuters.

Sursele ruse au mai spus că Putin este sceptic că sancțiunile suplimentare ale SUA vor avea un impact semnificativ după valurile succesive de sancțiuni economice aplicate în cei trei ani și jumătate de război.

