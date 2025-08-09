Marele avantaj pe care îl are Donald Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Vladimir Putin. Cum se va juca „ruleta rusească”

În mijlocul jocului diplomatic dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, Trump a amenințat că va impune tarife mari țărilor care cumpără petrol rusesc și a anunțat că el și Putin se vor întâlni în Alaska pentru a discuta despre un posibil acord de pace în Ucraina.

Înaintea întâlnirii lor din 15 august, Trump trebuie să își amintească faptul că el deține toate atuurile — în timp ce Putin nu are niciunul, potrivit time.com.

Ar fi o greșeală ca aceasta să devină doar încă o situație în care Trump îl amenință pe Putin cu vorbe dure, doar pentru a ceda prematur. În ciuda atitudinii sale de „bărbat dur”, realitatea este că Putin se confruntă cu perspectiva falimentului, scrie sursa citată.

De ani de zile, Putin ascunde cât de slabă este de fapt economia Rusiei, manipulând și distorsionând datele. El refuză să dezvăluie principalii indicatori economici, așa cum cere Fondul Monetar Internațional. Aceasta include datele despre comerțul extern, producția lunară de petrol și gaze, precum și datele privind baza monetară a băncii centrale. Chiar și Rosaviatsiya, agenția federală de transport aerian a Rusiei, a încetat să mai publice informații despre numărul pasagerilor transportați pe calea aerului.

Din cauza acestor informații ascunse, puțini își dau seama cât de aproape este Putin de a rămâne fără bani — chiar dacă toate dovezile se află la vedere. Valoarea fondului suveran al Rusiei și a rezervelor valutare s-a înjumătățit de la invazia Ucrainei, în condițiile în care Putin consumă veniturile excepționale din petrol mai repede decât le poate reface. Motivul este că el rulează deficite bugetare record, nesustenabile, de ordinul zecilor de miliarde, pentru a finanța mașinăria de război.

Iar cu peste 1.000 de companii multinaționale care au părăsit Rusia, Putin rămâne fără „borcane cu biscuiți” din care să mai ia pentru a menține economia pe linia de plutire. Pe lângă masiva fugă a capitalului din țară, exodul specialiștilor din domeniul tehnologic și dispariția investițiilor străine directe îl pun într-o situație critică.

Această poziție dificilă ar putea explica de ce controlul lui Putin chiar și asupra celor mai loiali subordonați începe să slăbească, în condițiile în care tot mai mulți oficiali economici avertizează asupra stării grave a economiei — o raritate în sistemul strict centralizat al lui Putin.

Banca Centrală a Rusiei prognozează ea însăși o creștere economică zero până la sfârșitul lui 2025, iar guvernatoarea acesteia, Elvira Nabiullina, avertiza luna trecută că economia a ajuns „la limita capacității”. În același timp, ministrul economiei, Maxim Reșetnikov, declara că țara este „pe punctul de a trece în recesiune”.

Putin încearcă să pună „un plasture pe o rană gravă”, încurajând ministerele Agriculturii și Comerțului să impună plafoane de preț la lactate, legume și carne de pasăre. Aceste măsuri ar putea atenua temporar problemele, dar, pe termen lung, nu fac decât să agraveze penuria de produse și nemulțumirea publică.

Dacă Putin nu își încheie războiul, riscă să-și sugrume propria țară prin inflație. Așa cum a subliniat Trump, inflația din Rusia a explodat, ajungând aproape de 10% pe an. Produsele alimentare de bază devin tot mai scumpe: inflația la lapte și lactate se apropie de 20%; la pâine și produse de panificație, de 15%; iar la fructe și legume, de 30%. Inflația la benzină, locuințe și utilități este, de asemenea, cu două cifre. Nu este de mirare că până și sondajele realizate în Rusia arată că 58% dintre ruși consideră creșterea prețurilor principala lor problemă, în timp ce doar 33% menționează războiul din Ucraina.

Având în vedere acest context economic tot mai dificil pentru Putin, Trump deține toate atuurile, în timp ce Putin nu are niciunul. Dacă Trump alege să intensifice sancțiunile economice și presiunea asupra Rusiei, prin blocarea exporturilor de petrol și alte resurse naturale ale lui Putin, acesta ar putea rămâne foarte curând fără bani — poate chiar până la sfârșitul anului. Blufful lui Putin este pregătit să fie demascat — dacă Trump își joacă bine cărțile și nu cedează prematur.

Dar acest joc de cărți nu este singurul în desfășurare. Dacă Trump merge mai departe cu întâlnirea cu Putin, trebuie să știe că a intra nepregătit este echivalent cu a juca ruleta rusească — și trebuie să știe care camere ale tamburului conțin gloanțele.

