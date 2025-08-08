De ce întâlnirea așteptată de toată planeta, dintre Trump și Putin, nu va duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. „Foarte periculoasă”

Trump are nevoie de o echipă de profesioniști pentru negociere cu Putin, spun experții FOTO: Hepta

Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul său sângeros și istovitor.

Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată țara, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.

„Sunt aici pentru a pune capăt (războiului)”, a declarat miercuri liderul american.

Cele trei runde de negocieri dintre Rusia și Ucraina, organizate la inițiativa sa între mai și iulie, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, iar Trump speră probabil că, luând situația în propriile mâini, va putea în cele din urmă să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare, încât ar putea fi dificil de a o depăși chiar și în urma unor negocieri mediate de însuși Trump, comentează BBC.

Într-un memorandum prezentat ucrainenilor de Rusia în iunie, Moscova a prezentat cererile sale maximaliste pentru o „soluționare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoașterea suveranității Rusiei asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, precum și acceptarea de către Ucraina a demilitarizării, neutralității, neimplicării militare străine, plus organizarea de noi alegeri.

„Partea rusă poate prezenta acest lucru în zeci de moduri diferite, creând impresia că Moscova este deschisă la concesii și negocieri serioase”, a scris analistul politic rus Tatiana Stanovaia. „Dar poziția de bază rămâne neschimbată: Rusia vrea ca Kievul să se predea”, a punctat ea.

Fără concesii din partea Rusiei

După o întâlnire între Putin și trimisul american Steve Witkoff, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Washingtonul înțelege mai bine condițiile în care Rusia ar fi dispusă să pună capăt războiului. Nu știm dacă aceste condiții s-au schimbat. Cu toate acestea, săptămâna trecută, Putin – probabil referindu-se la memorandum – a declarat că Rusia și-a făcut cunoscute obiectivele în iunie și că acestea au rămas neschimbate. Prin urmare, în ciuda faptului că Kremlinul a acceptat o întâlnire între Trump și Putin, nu există motive să credem că Moscova este gata să renunțe la condițiile sale dure, conchide BBC.

Atunci de ce ar fi de acord Putin să participe la negocieri în acest moment? O posibilitate este că speră că dialogul ar putea împiedica sancțiunile secundare pe care Trump a amenințat că le va impune partenerilor comerciali ai Moscovei încă de vineri. Kremlinul ar putea, de asemenea, să considere că îl poate convinge pe Trump de meritele condițiilor sale pentru a pune capăt războiului.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump părea să fie mai aliniat cu Rusia decât cu Ucraina, calificându-l pe Zelenski drept „dictator” și sugerând că acesta era vinovat pentru războiul cu Rusia, reamintește BBC. Deși de atunci și-a manifestat nerăbdarea față de Putin – „el doar mă duce cu zăhărelul”, a declarat în aprilie Trump –, șeful Casei Albe a refuzat să spună dacă este de părere că liderul rus l-a mințit în privința disponibilității sale de a ajunge la un acord de încetare a focului.

Fie din afinitate personală, fie din cauza unei viziuni similare asupra lumii, Trump s-a abținut să-l condamne pe Putin pentru acțiunile sale. Când cei doi s-au întâlnit la Helsinki în 2018 – în timpul primului mandat al lui Trump ca președinte – mulți au rămas uimiți să vadă că Trump a luat partea Kremlinului în ceea ce privește acuzațiile de amestec al Rusiei în alegerile din 2016 din SUA și și-a asumat responsabilitatea pentru starea tensionată a relațiilor dintre SUA și Rusia.

Kievul se teme

Poate că, în parte, pentru a evita posibilitatea ca Trump să fie influențat de Putin, Kievul dorește să se implice în orice negocieri de încetare a focului.

Prin intermediul trimisului său Steve Witkoff, Trump a sugerat, de asemenea, organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și Zelenski. Însă președintele rus a respins aceste sugestii. Condițiile pentru o întâlnire sunt încă departe de a fi îndeplinite, a spus liderul de la Kremlin.

Acum, unii din Ucraina sunt îngrijorați că o întâlnire între Trump și Putin ar putea duce la cedarea președintelui american în fața cererilor lui Putin.

Deputata ucraineană Irina Herașcenko a declarat că devine evident că vor fi formulate cereri de concesii teritoriale și a adăugat că absența de la masa negocierilor ar fi „foarte periculoasă” pentru Kiev.

„Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea Rusiei”, a declarat Zelenski joi.

Dar prăpastia dintre Rusia și Ucraina rămâne.

Și chiar dacă Kremlinul ar accepta în cele din urmă o întâlnire trilaterală, cererile Moscovei privind încetarea focului s-au dovedit atât de intransigente, încât nu este clar ce s-ar putea obține dintr-o întâlnire față în față între Zelenski și Putin, conchide BBC.

