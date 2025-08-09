Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 13:14
876 citiri
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Steven Witkoff, trimisul lui Donald Trump la negocierile cu Vladimir Putin/FOTO:X@Dr_C_Becker

Vladimir Putin nu i-a făcut nicio concesie lui Donald Trump și păstrează aceleași obiective în Ucraina, contrat celor apărute în presa americană după discuțiile dintre Witkoff, emisarul lui Trump, și liderul rus. Se pare că sursa informațiilor greșite a fost chiar omul americanilor, care ar fi înțeles fix pe dos ce i-a spus Vladimir Putin.

Potrivit cotidianului Bild, ideea că Rusia renunță la regiunile Herson și Zaporojie, dacă i se recunoaște controlul asupra Donețk, Lugansk și Crimeea, așa cum a scris Bloomberg, este eronată, iar greșeala ar fi început chiar de la Steve Witkoff. Emisarul lui Trump nu a înțeles ce i-a spus Vladimir Putin, când președintele rus a vorbit de o „retragere ordonată” din Herson și Zaporojie. Witkoff a crezut că Putin se referă la ruși, când colo liderul de la Kremlin vorbea despre ucraineni.

În alte cuvinte, Putin le-a cerut ucrainenilor să se retragă din Herson și Zaporojie, cum a făcut-o și în trecut, cele două regiuni din sudul Ucrainei pe care Rusia le-a anexat și le-a trecut în Constituție. „Witkoff nu știe despre ce vorbește”, a spus un oficial ucrainean pentru Bild, iar părerea este împărțită și de oficiali germani consultați de publicație.

Recunoașterea de către Kiev a anexării de către Rusia a Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea este prețul cerut de Moscova pentru încetarea focului, la fel ca întotdeauna, a mai scris Bild. Putin i-ar fi oferit lui Witkoff doar încetări punctuale ale focului, cum ar fi oprirea bombardamentelor care vizează marile orașe și infrastructura energetică. Atacurile de amploare de-a lungul frontului ar continua, subliniază publicația germană.

Steve Witkoff i-ar fi propus lui Vladimir Putin o înghețare a conflictului după actuala linie a frontului. Rusia ar primi la schimb ridicarea sancțiunilor și noi acorduri comerciale cu SUA, dar oficialii de la Moscova au refuzat.

Rămâne de văzut ce vor discuta Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, pe 15 august.

Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska
Summitul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska, rămâne deschis unor ajustări de ultim moment....
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar fi fost utilizat de administrația de la Washington ca intermediar pentru menținerea unui canal discret de comunicare cu Kremlinul, relatează...
#Donald Trump, #discutii Rusia SUA, #negocieri trump putin, #plan pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE O aeronavă a căzut în curtea fabricii de vagoane din Arad. Doi oameni au murit. Una dintre victime, un pilot de linie cu 20 de ani de experiență
  2. Atac armat în cea mai circulată piață din New York. Atacatorul a împușcat 3 persoane și a provocat un haos general FOTO
  3. Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
  4. Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
  5. Doi americani, cercetați de Poliția de Frontieră. Au fost depistați la Sculeni, în mașini cu plăcuțe de numere din Republica Moldova
  6. Campanie stânjenitoare a Poliției Române. Un clip realizat de MAI a ajuns sursă de glume pe internet: „Hai că ați servit și azi patria”
  7. Peste 500 de drone raportate în Germania deasupra obiectivelor critice, inclusiv baze militare
  8. Românul care i-a ajutat pe americani să cumpere Alaska de la ruși. Povestea puțin cunoscută a lui George Pomuț. Trump și Putin decid soarta planetei în Alaska săptămâna viitoare
  9. Rusia lovește din nou Ucraina cu drone Shahed și rachete Iskander. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat mai puțin de jumătate dintre ținte
  10. Ce șanse are Zelenski să fie invitat la summitul Trump–Putin din Alaska