Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră

Vladimir Putin nu i-a făcut nicio concesie lui Donald Trump și păstrează aceleași obiective în Ucraina, contrat celor apărute în presa americană după discuțiile dintre Witkoff, emisarul lui Trump, și liderul rus. Se pare că sursa informațiilor greșite a fost chiar omul americanilor, care ar fi înțeles fix pe dos ce i-a spus Vladimir Putin.

Potrivit cotidianului Bild, ideea că Rusia renunță la regiunile Herson și Zaporojie, dacă i se recunoaște controlul asupra Donețk, Lugansk și Crimeea, așa cum a scris Bloomberg, este eronată, iar greșeala ar fi început chiar de la Steve Witkoff. Emisarul lui Trump nu a înțeles ce i-a spus Vladimir Putin, când președintele rus a vorbit de o „retragere ordonată” din Herson și Zaporojie. Witkoff a crezut că Putin se referă la ruși, când colo liderul de la Kremlin vorbea despre ucraineni.

În alte cuvinte, Putin le-a cerut ucrainenilor să se retragă din Herson și Zaporojie, cum a făcut-o și în trecut, cele două regiuni din sudul Ucrainei pe care Rusia le-a anexat și le-a trecut în Constituție. „Witkoff nu știe despre ce vorbește”, a spus un oficial ucrainean pentru Bild, iar părerea este împărțită și de oficiali germani consultați de publicație.

Recunoașterea de către Kiev a anexării de către Rusia a Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea este prețul cerut de Moscova pentru încetarea focului, la fel ca întotdeauna, a mai scris Bild. Putin i-ar fi oferit lui Witkoff doar încetări punctuale ale focului, cum ar fi oprirea bombardamentelor care vizează marile orașe și infrastructura energetică. Atacurile de amploare de-a lungul frontului ar continua, subliniază publicația germană.

Steve Witkoff i-ar fi propus lui Vladimir Putin o înghețare a conflictului după actuala linie a frontului. Rusia ar primi la schimb ridicarea sancțiunilor și noi acorduri comerciale cu SUA, dar oficialii de la Moscova au refuzat.

Rămâne de văzut ce vor discuta Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, pe 15 august.

