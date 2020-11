Alegeri SUA: Kremlinul asteapta rezultatele finale oficiale inainte de a face vreun comentariu

Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a pronuntat asupra acestei chestiuni dupa ce sambata mass-media americane l-au anuntat drept castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden , cu 273 de mari electori, gratie succesului inregistrat in statul-cheie Pennsylvania.Intr-o videoconferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca Moscova considera ca inainte de a face vreun comentariu privind alegerile din SUA este mai bine sa astepte rezultatele oficiale ale scrutinului."Consideram ca este corect sa asteptam rezultatele oficiale ale alegerilor care au avut loc. Doresc sa reamintesc ca presedintele Putin a spus de mai multe ori ca va respecta optiunea poporului american oricare ar fi ea", a spus Peskov.Relatiile dintre Moscova si Washington s-au deteriorat in special in 2014 cand Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea . In acea perioada, Joe Biden avea functia de vicepresedinte in administratia condusa de Barack Obama Mass media americane l-au anuntat drept castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe Joe Biden, cu 273 de mari electori, gratie succesului inregistrat in statul-cheie Pennsylvania. Biden ar urma sa devina cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii.