Ce i-a oferit Donald Trump lui Volodimir Zelenski după discuțiile din Biroul Oval. Președintele SUA a primit o crosă de golf și o scrisoare pentru Melania

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la cea de-a doua întâlnire cu Donald Trump în Biroul Oval, înarmat cu două arme secrete: o crosă de golf pentru preşedintele american şi o scrisoare pentru soţia acestuia, Melania.

Crosa de golf a fost un cadou simbolic, biroul preşedintelui ucrainean anunţând marţi dimineaţă că aceasta i-a fost înmânată lui Zelenski de către Kostiantin Kartavţev, un sergent care şi-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei ruseşti, în timp ce îşi salva camarazii în luptă. „Golful a devenit parte din reabilitarea lui Kartavţev”, a declarat biroul lui Zelenski.

Kartavţev a înregistrat un mesaj pentru Trump, care este un pasionat jucător de golf, în care îi cere să ajute Ucraina şi să aducă o pace justă şi durabilă.

Zelenski i-a înmânat lui Trump şi o scrisoare redactată de soţia sa, Olena Zelenska, adresată primei doamne a Statelor Unite, în care îi mulţumeşte Melaniei Trump pentru eforturile depuse pentru a-l convinge pe liderul rus Vladimir Putin să trimită înapoi 20.000 de copii ucraineni care au fost despărţiţi de familiile lor şi deportaţi.

„Permiteţi-mi să-i mulţumesc soţiei dumneavoastră. Pentru că a trimis o scrisoare referitoare la copiii noştri, iar soţia mea, prima doamnă a Ucrainei, i-a trimis şi ea o scrisoare”, a spus Zelenski în timp ce îi înmâna luni documentul lui Trump.

Zelenski, la rândul său, nu a plecat cu mâna goală: Trump a înregistrat un videoclip în care îi mulţumeşte lui Kartavţev pentru crosa de golf şi i-a dăruit lui Zelenski un set simbolic de chei de la Casa Albă, potrivit biroului preşedintelui ucrainean.

„Vedeţi, m-am schimbat. Dumneavoastră nu”, i-a spus Zelenski luni jurnalistului care îl certase în februarie pentru că nu purta costum.

Ofensiva de şarm a lui Zelenski la Casa Albă a venit după o primă întâlnire dezastruoasă cu Trump în Biroul Oval, în februarie, când preşedintele american şi adjunctul său, JD Vance, l-au certat pe ucrainean pentru că nu a purtat costum, pentru că l-a corectat pe Trump şi pentru lipsa de recunoştinţă faţă de sprijinul american, printre altele.

Dornic să evite repetarea umilinţelor, Zelenski a sosit în SUA însoţit de o echipă de lideri europeni şi purtând un costum (deşi cu o notă militară). Alegerea vestimentară a reprezentat un compromis între insistenţa lui Zelenski de a nu purta un costum tradiţional în timp ce conduce o ţară în război şi respectul său faţă de preferinţele gazdelor americane.

Zelenski s-a asigurat, de asemenea, că îi mulţumeşte în repetate rânduri lui Trump în timp ce vorbeau cu reporterii şi nu a contrazis afirmaţia eronată a lui Trump că SUA au alocat 300 de miliarde de dolari ca ajutor pentru Ucraina. Potrivit Institutului Kiel, SUA au cheltuit în total 114,63 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina între 22 ianuarie 2022 şi 30 iunie 2025.

Eforturile lui Zelenski par însă să fi dat roade. Trump a lăudat întâlnirea cu Zelenski şi a abordat rolul SUA în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei după încheierea unui acord de pace. Deşi Trump pare să-şi fi schimbat părerea cu privire la necesitatea unui armistiţiu înainte de începerea negocierilor de pace între Zelenski şi Putin, el nu a menţionat scenariul de coşmar pentru Kiev, potrivit căruia ar fi obligat să cedeze o mare parte din regiunea Donbas, puternic fortificată, pe care încă o controlează, în schimbul unor fâşii de teritoriu controlate de Moscova.

